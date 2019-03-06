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İmamoğlu: En iyi hizmeti Cumhurbaşkanı'nın mahallesine yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mahallesi Kasımpaşa'yı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın mahallesi olması bizim için çok özel; hizmet ederken en ilgili, en itinalı yerlerden biri olacak" dedi

06 Mart 2019 Çarşamba 22:42
İmamoğlu: En iyi hizmeti Cumhurbaşkanı'nın mahallesine yapacağız

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saatlerinde Beyoğlu'na gelen CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan AdayıEkrem İmamoğlu'nu, CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş ve beraberindeki çok sayıda partili karşıladı.

Seçim otobüsü ile bir süre Kasımpaşa'da vatandaşları selamlayan İmamoğlu, daha sonra Kızılay Meydanı'nda esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

"Daha çok hizmet edeceğiz"

Esnaf ziyaretinin bir bölümünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, “Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da buradaydı, 'Aşkım Kasımpaşa' dedi, mahallesinin olduğunu belirtti. 1 gün sonra da siz buradasınız, nasıl geçiyor ziyaretler?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Beyoğlu bizim de önemsediğimiz bir ilçe. Bir kere buradan aday olan Alper Taş başkanımıza çok güveniyoruz. Güzel bir seçim olacak ve güzel bir hizmet dönemi olacak. Buradaki halkı hisseden ve sorunlarını çözen anlayışla bir 5 yıl yaşayacağız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın mahallesi olması bizim için şöyle özel; hizmet ederken en ilgili, en itinalı yerlerden biri olacak. Daha çok hizmet edeceğiz. Onun mahallesinin olduğu yerde, buradaki insanların bizim ilgimizden mutlu olması temennimiz. Kendisinin de mutlu olması temennimiz.

"Mutlu olmasını isterim"

Zira en başta ziyaretimde demiştim. 5 yıl sonunda ben herkesin oyuna talibim, kendisinin de mutlu olmasını isterim, demiştim. Bugün de aynı bakış açısıyla devam ediyoruz. Bakışımız bu. Beyoğlu özel bir yer. Sayın Cumhurbaşkanı'nın mahallesinin olmasından ötürü de itinalı bir şekilde burada hizmetimizi sürdüreceğiz."

 

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 22:42
  1. İstanbul
  2. Alper Taş
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Beyoğlu
  5. CHP
  6. 31 Mart Yerel Seçimleri
  7. Kasımpaşa

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