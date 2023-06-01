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Siyaset İmamoğlu doğayı katletti! 'İBB'den 3.5 milyarlık vurgun' iddiası
Siyaset

İmamoğlu doğayı katletti! 'İBB'den 3.5 milyarlık vurgun' iddiası

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:56:00 - 2023-06-01 22:58:29

Akit TV'ye konuşan İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun doğayı katlederek 3,5 milyar liralık vurgun yaptığını iddia etti.

Adı skandallarla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni bir skandalı imza attı.

İBB yönetimi Sultangazi'de yer alan Arıdurul Deresi’ne göz dikti. 1958 yılında dek akan dere kuraklıkla birlikte kurudu.

3,5 milyar dolarlık vurgun iddiası

Akit TV muhabiri Adnan Sular’ın sorularını yanıtlayan İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, “Dere ne zaman yeniden aktif olacağı belli değil. Son zamanlardaki büyük yağışlar her an olabilir. Ne zaman ne olur baskın yağışlar her an olabilir. Bu yağışlar eğer toprağın altına inmezlerse toprak geçirimsiz hale inşaat atıklarıyla olsun ya da farklı bir sebeple geçirimsiz hale toprağa getirilmesi durumunda yüzeysel olarak su akacak ve sel baskınlarına yol açabilir.” dedi.

Kuraklığı fırsata çevirdi

Kuraklığı fırsata çeviren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arıdurul Deresi’ni resmen hafriyat döküm alanı ilan etti.

Bakanlık harekete geçti

Hafriyat skandalı bir ihbarın üzerine ortaya çıkarıldı. Harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde söz konusu derenin 1958 yılına kadar aktif olduğu raporlandı. Tespitlerin ardından harekete geçen bakanlık, konuya ilişkin İBB’den yazılı bilgi talebinde bulundu.
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Mehmet Fatih Altan, “Büyük felaketlere de yol açabilir. Yani İstanbul'un böyle bir tehlikesi de var. Her an Basın Ekspres yolunda yaşanan sel felaketi gibi bir olay yaşanabilir. Bakın sel Ankara'yı bastı. Yani önceki gün bakıyoruz, bütün Ankara seller sular altında her şey yine tehlikede. İstanbul'da da böyle şeyler bekleniyor.” dedi.

Skandal uygulamanın ardından ise yine rant çıktı. İddiaya göre İmamoğlu döküm sahasını adeta darphane çevirdiği belirtiliyor.

Kaçak döküm devam ediyor

Günlük 8 bin hafriyat kamyonunun kaçak olarak dökümüne göz yuman İmanoğlu ve ekibinin kamyon başına 1.200 TL ücret aldığı ileri sürülüyor. İddialar doğruysa vurgunun İmamoğlu'na aylık 300 bin yıllık ise 3 buçuk milyar TL gibi rant sağladığı belirtiliyor.

İBB yetkilileri bu iddiayı reddetse de bölgede hafriyat kamyonu ve kelepçelerin çalışmalarını sürüyor.

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