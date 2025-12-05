İmamoğlu destekçisi akademisyenler Cüneyt Özdemir’i çıldırttı: Ağlayacaksanız oynamayalım medya maymunları
Gazeteci Cüneyt Özdemir, son zamanlarda kendisini hedef İmamoğlu destekçisi CHP’li akademisyenlerin saldırılarına sert tepki gösterdi! Bu tipleri ‘medya maymunları’ olarak tanımlayan Özdemir, Sözcü’nün başına getirilen gazeteci Yılmaz Özdil’in işten attığı Sözcü çalışanlarına ithafen paylaştığı “Ağlayacaksanız oynamayalım” sözünü de kullanarak “Hadsize had bildirmek, öksüze kaftan giydirmek gibidir” dedi.
‘Medya Maymununa dönmüş bir grup akademisyeni ne yapacağız inanın bilemiyorum!’ başlığıyla video çeken Gazeteci Cüneyt Özdemir, videoyla kendilerine ait olmayan görüntüleri FETÖ’nün yayın yaptığı kanallardan alıp yine kendilerine saldıran akademisyenlere tepki gösterdi….