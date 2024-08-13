İmamoğlu, çocuk istismarı ve LGBT propagandasına rağmen Roblox’a neden sahip çıktı? İşte şaşkına çeviren detay

Yeni Şafak gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, Roblox'un çocuk istismarı ve LGBT propagandası suçlamalarıyla Türkiye'de erişime kapatılmasını ele aldı. Orakoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun bu platforma sahip çıkmasını şaşırtıcı bulduğunu ifade etti. İmamoğlu'nun Batı'ya yaranmak adına bu adımı attığını söyleyen Orakoğlu, gençliğin büyük bir tehdit altında olduğunu belirtti. Orakoğlu, Roblox'un yasaklanmasının toplumun ahlaki değerlerini koruma adına önemli olduğunu vurguladığı yazısında şunları kaydetti:

"Sözde çevrimiçi oyun platformu Roblox’un «çocuk istismarı ve LGBT propagandası suçlamasıyla erişime kapatılmasına uygulamanın mide bulandıran yüzünün sosyal medyada yapılan paylaşımlarla ortaya çıkmasına rağmen Ekrem İmamoğlu Roblox’a neden sahip çıkmıştı? Paylaşımlarda, platformda “oyun” bahanesiyle gizli sanal odalarda eşcinselliği özendirici partiler ve LGBT propagandası yapıldığı görüldü. Türkiye’de özellikle çocukların tercih ettiği, yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olan çevrimiçi oyun platformu Roblox, mahkeme kararıyla erişime kapatıldı. Instagram’ın ardından Roblox’a da getirilen yasak tepkilere neden olurken Roblox’un “çocuk istismarı” suçlamasıyla kapatılması gençliğimizin nasıl bir tehdit ile karşı karşıya olduğunun açık işaretlerini taşıyordu!

Kuzey Kore, Çin ve bir çok ülkede yasaklı olan Roblox, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime kapatıldı. Eşcinsellik, LGBT ve yasadışı kumar propagandasının yapıldığı oyun platformu gençler için tehlike saçıyordu. Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan Roblox, 2006 yılında David Baszucki ve Erik Cassel tarafından çevrimiçi oyun platformu olarak kuruldu. İçerisinde binlerce oyun barındıran uygulama, çocuklar arasında oldukça popüler. “Pedofili yuvası” olarak da adlandırılan Roblox oyununun Türkiye’de

9 milyondan fazla kullanıcısı olduğu ve oyunu oynayan oyuncuların yüzde 4,43’ü Türk kullanıcıları oluşturuyordu.

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“ÇOCUK İSTİSMARI” NEDENİYLE KAPATILDI

Çocuk istismarcılarının cirit attığı platformda, eşcinselliği özendirici sanal partiler düzenlenmesi ve bu tür etkinliklere çocukların katılımını teşvik etmek amacıyla “Roblox” isimli oyun ciddi tehlike saçmaktaydı. Roblox’un kapalı olduğu ülkeler arasında Çin, Guatemala, Ürdün, Kuzey Kore, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor. Roblox oyununun kapatılmasının sebebini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı, kararın “çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması” sebebiyle alındığını söyledi. Bakan Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Ağustos 2023’te bir grup ebeveyn, sözde oyun platformu örtüsü içinde olan Roblox’un çocuklar için yasadışı bir kumar sitesi gibi davrandığını iddia ederek dava açtı. Şikayette bulunan ebeveynlere göre, çocuklarının Roblox’un içerisinde bulunan para birimini kullanarak yasadışı kumar sitelerinde oyun oynuyorlardı. Ebeveynler, Roblox’un bu sitelerle iş birliği içerisinde olduğunu ve şirketin bu durumun farkında olduğunu iddia etti. Kumar sitelerinin, Roblox içerisinde bulunan para birimini kullanarak dolara dönüştürdüğünü ve Roblox’un yüzde 30 pay alarak para kazandığı belirtiliyor. Davada adı geçen yasadışı üç kumar sitesi kumar oynatmak için çocuklardan Roblox hesabını bağlamasını istiyor ve “Robux” adı verilen oyun içi para birimi ile oyunlar oynanabiliyordu. “Robux” adı verilen para birimiyle yazı tura oyunundan kart oyunlarına kadar bütün kumar oyunları çok kolay bir şekilde yasadışı sanal kumarhanede kullanılabiliyor.

PARA KAZANILDIĞINDA ROBLOX İLE PARA ÇEKİLİYORDU!

Yasadışı kumar sitesinde oyun oynayan çocuklar para kazandıkları taktirde Roblox’un sanal para birimi “Robux” ile paralarını platformdan geri alabiliyordu. Açılan davaya göre, kumar siteleri bu Robux transferlerini kolaylaştırmak için çalışıyorlardı. Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması ve açıkça LGBT propagandası yapılması nedeniyle oyun platformu Roblox’a erişim mahkeme kararıyla engellenmesine rağmen Ekrem İmamoğlu şu akıl almaz nedenlere sığınarak LGBT yuvası ve inine sahip çıkıyordu? İmamoğlu’nun Bu tavrı ve LGBT ye sahip çıkması bizi neden şaşırtıyordu. Zira İmamoğlu bu açıklamalarıyla Batı’ya selam çakarken belli ki LGBT ye karşı da değildi?

“EKREM İMAMOĞLU AKIL ALIR GİBİ DEĞİL”

İmamoğlu’nun açıklamasında, “Instagram’dan sonra, 15 milyondan fazla kullanıcısı olan ve kullanıcıların oyun geliştirebildikleri çevrimiçi oyun platformu #Roblox’a da erişim yasağı gelmiş olması akıl alır gibi değil. Bu kararları verenler yeni dünyadan, ekonomiden, teknolojiden bihaber akıllar.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İNSTAGRAMI DA SAVUNMUŞTU

Instagram’ın kapatılmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan şaşırtmayan bir hareket geldi. Türkiye’yi yurt dışına defalarca şikayet etmesiyle gündeme gelen İmamoğlu, Instagram’ın da avukatlığına soyunmuş, Instagram’a getirilen erişim yasağını, yine İnstagram’da yaptığı canlı yayınla eleştirmişti.

Milletimizi ve Devletimizi Batı’ya ram olmuş idarecilerin şerrinden ve zulmünden yüce Allah’a sığınırız inşallah!!!"