İmamoğlu çiftinin 15 Temmuz çelişkisi! Anma törenine katıldı ama...

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FETÖ'cü hainlerin 3 yıl önce millet iradesine darbe vurmaya çalıştığı ancak milletin destansı direnişiyle yerle yeksan oldukları hain darbe gecesinin yıldönümü yurt genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde anılıyor.

İstanbul'daki ilk etkinlik, Edirnekağı Şehitliği'ndeydi. Ardından Saraçhane'de de tören düzenlendi.

İmamoğlu 15 Temmuz törenine katıldı ama...

O gece önemli direniş noktalarından biri olan ve 13 şehidin verildiği İBB Başkanlığı önünde düzenlenen anma töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğluda bir konuşma yaptı. İmamoğlu, yaptığı konuşmada milli iradenin önemine vurgu yaptı.

İmamoğlu şunları söyledi;

"Bugün 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Milli Birlik ve Demokrasi Günü. Dolayısıyla biz bugün burada, çok değerli şehit ailelerimizle ve gazilerimizle bir aradayız. Tam da önünde bulunduğumuz İBB binasının önünde şehit olan 13 şehidimizle birlikte, tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Dualarımız hiç eksik olmasın, onlara minnet borçluyuz."

İmamoğlu ve beraberindekiler, ardından İBB Başkanlığı binasının önündeki anıta geçerek buraya karanfil bıraktı.

Eşinin skandal paylaşımları unutulmadı

Belediye binası önünde düzenlenen törene katılarak darbe girişimini kınayan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun 15 Temmuz gecesi yaptığı paylaşımlar ise hafızalardan silinmedi.

Dilek İmamoğlu, FETÖ’nün darbe girişiminin halk tarafından bertaraf edilmesi sonrası sosyal medya hesabından skandal mesajlar paylaşmıştı.

Hainlerin devleti ele geçirmeye çalıştığı 15 Temmuz gecesi yaptığı paylaşımda "Sokaklara dökülen bu halka akıl fikir diliyorum" diyerek darbeye direnen vatandaşları hedef alan Dilek İmamoğlu, darbenin bastırılmasının ardından ise, ''Ülkemin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Başımız sağolsun'' ifadelerini kullandı.

Dilek İmamoğlu'na bazı kullanıcılar da ''Demokrasinin selası veriliyor'', ''Şeriat bağıra bağıra geldi'' ve ''Maalesef oyun bitti'' gibi yorumlarla destek vermişti.

FETÖ'cülere destek oldu

15 Temmuz sonrası askeri okullara yönelik yapılan düzenlemeyi hazmedemeyen İmamoğlu, 31 Temmuz 2016 paylaşımında, ''Memleketim memleketim.. Çırpınıyor ayakları altında bir avuç hergelenin'' demiş. 1 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında ise, ''Çok şey yazmak istiyorum, paylaşmakla yetiniyorum. Bu okulları kapatan ve çanak tutan zihniyete lanet olsun'' demişti.

Eşinin 15 Temmuz ile ilgili görüşleri belli iken Ekrem İmamoğlu’nun 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen törende sarfettiği sözlerin samimiyeti tartışma konusu olurken sosyal medyada bazı kullanıcılar FETÖ'ye açıkça tepki gösteremeyen İmamoğlu'nun 15 Temmuz şehitleri için düzenlenen törene katılmasını 'tiyatro' olarak nitelendirdi.

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