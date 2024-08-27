İmamoğlu cephesinin ‘Özgür Özel kaygısı’ ortaya çıktı! ‘Kılıçdaroğlu’ndan ağızları yandığı için…’

Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel’in “Cumhurbaşkanı adayı değilim, çok net” şeklindeki açıklamasının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesini rahatlatmadığını i sürdü ve “Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ağızları yandığı için Özgür Özel’i ihtiyatlı bir şekilde dinliyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

CHP'deki Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına dair yeni detaylar paylaşan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Cumhurbaşkanı adayı değilim, çok net” şeklindeki açıklamasının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cephesini rahatlatmadığını ileri sürdü.

“‘Tamam, artık cumhurbaşkanı adaylığımız kesin’ diyemiyorlar” diyen Abdulkadir Selvi, bunun sebeplerini ise şöyle sıraladı:

"1- Öncelikle Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu diye açıklama yapmadığı sürece rahat değiller.

2- Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyorlar.

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3- Özgür Özel’in, “Cumhurbaşkanı adayı değilim” diyecek kadar net konuşmasına rağmen mi? Evet. Çünkü siyasetin sadece futbol oyunuyla tarif edilemeyecek kadar karmaşık olduğunu biliyorlar.

4- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ağızları yandığı için Özgür Özel’i ihtiyatlı bir şekilde dinliyorlar.

5- Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak geleceğini düşünüyorlar. İmamoğlu siyasi yasaklı olursa Özgür Özel, ‘Yeni bir durum ortaya çıktı’ der, bunu fırsata çevirir cumhurbaşkanı adayı olur diye hesap ediyorlar."

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