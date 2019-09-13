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İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şok cevap!

Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan Necati Özkan, Muharrem İnce'nin '2023'te cumhurbaşkanı adayıyım' çıkışına, 'Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var' sözleriyle yanıt verdi.

13 Eylül 2019 Cuma 01:05
İmamoğlu cephesinden Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanlığı adaylığı için şok cevap!

CHP eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk Tv'de katıldığı canlı yayında, 2023'te Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili, "Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı?" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu aday gösterilirse ne yapacak?

İnce, "Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse bağımsız aday mı olacaksınız?" sorusuna ise "İmamoğlu benim arkadaşım. Başarılı bir seçim geçirdi. Belki seneye Kasım'da olur seçim. İmamoğlu ile ağzımdan tek kelime alamazsınız" yanıtını vermişti.

İmamoğlu cephesinden cevap geldi

Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde kampanya direktörlüğünü yapan isim olan Necati Özkan ise, sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Özkan, isim vermeden Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik sözlerine yanıt verdi.

Özkan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu satırlara yer verdi: "Dün dünde kaldı cancağzım. Artık mekanın yeni sahibi var."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 01:05
  1. Muharrem İnce
  2. Ekrem İmamoğlu

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