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Gündem İmamoğlu cemaati soğukta bıraktı! Papaza karides var camiye doğalgaz yok
Gündem

İmamoğlu cemaati soğukta bıraktı! Papaza karides var camiye doğalgaz yok

Yerel seçimler öncesi cami cami dolaşan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık koltuğuna oturduktan sonra sürekli camilere yönelik skandal uygulamalarla gündeme geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 10:28:00 - 2023-03-02 10:29:52
İmamoğlu cemaati soğukta bıraktı! Papaza karides var camiye doğalgaz yok

HABER MERKEZİ

İstanbul’da onlarca caminin arsasının başka amaçla kullanıldığına dair tespitlere rağmen elini kıpırdatmayan, İstanbul Göktürk’te yapımına başlanan ruhsatlı cami inşaatını durduran, Sirkeci’de bulunan Emirler Camiinin karşısına heykel diken İmamoğlu, şimdi de camilerin enerji akışını kısıtlamaya başladı. İstanbul Ayazağa’da bulunan Yeşiltepe Camii’nin doğalgazının İmamoğlu’na bağlı İBB iştiraki İGDAŞ tarafından kesildiği ve cemaatin kışın ortasında soğukta namaz kılmaya mecbur bırakıldığı ortaya çıktı.

Papaza var camiye yok

Hristiyan cemaatinin ileri gelenlerine, menüsünde “Portakal soslu karides ızgara”nın da olduğu lüks Noel yemeği veren İmamoğlu’na tepki gösteren Yeşiltepe Camii cemaatinden Ömer Avşar “Bugüne kadar böyle bir şey ne duyduk ne gördük. Bir belediyenin, doğrudan halkın kullanımında olan hele ki cami gibi bir yerde böyle uygulamaya gitmesine anlam veremiyoruz” derken, Bedri İlgin ise “Burası bir ibadethane, yaşlılarımız var, hastalarımız var, camiye sağlam giren hasta çıkıyor. İmamoğlu’nu kınıyoruz” dedi. Bilal Arslanbaş da “İstanbul’u kar kapladığında yediği balığın bedelini İBB bütçesinden ödeyenlerin, kış günü caminin doğalgazını pervasızca kesebilmesi ayıptır, günahtır” tepkisini gösterdi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Oh olsun diyeceğim ama bu çapsıza oy verenlerin camide işi olmazki olan gene bize oluyor.

resat

ne bekliyordunuzki? herkes gönlündekine koşar,, adam seçim kazandı ilk nereye gitti ,kiminle röpörtaj yaptı,bu yaptıkları merkezi idareyi almaları halinde yapacaklarının teminatıdır,,
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