İmamoğlu casusluktan tutuklandı Özgür Özel yine mağduru oynadı! Türkiye’nin güvenliği mi, İmamoğlu’nun koltuk sevdası mı?

“TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ Mİ, İMAMOĞLU’NUN KOLTUK SEVDASI MI?”

Özel, kameraların karşısında yaptığı açıklamada:

“Elbette yorgunuz, kızgınız, tepkiliyiz ama hiçbiri ümit etmesin ki ne moralsiziz ne bizi yıkabildiler ne de yıkabilecekler.”

diyerek partisini “mağdur” gösterme çabasını sürdürdü.

CHP’nin teröre destekten yolsuzluğa kadar bir dizi şaibeli dosya karşısında sessiz kalmasını unutan Özel, adalet mekanizmasını hedef almakla yetindi. Özel, İmamoğlu ve ekibi hakkındaki terör örgütlerine destek ve milyonluk yolsuzluk iddialarını kabul etmek yerine:

“En sonunda son çare, casusluk suçlamasıyla karşımıza çıktılar”

ifadeleriyle dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.

ADALET İŞİNİ YAPIYOR, CHP İSE ALGI PEŞİNDE

Vatandaşın güvenliğini ilgilendiren casusluk soruşturmasında hukukun işlemesine tahammül edemeyen CHP yönetiminin, yine “göz boyama siyaseti” devreye soktuğu görülüyor.

Özel’in açıklamaları, CHP’nin yargı süreçlerinden rahatsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.