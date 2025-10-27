  • İSTANBUL
İmamoğlu casusluktan tutuklandı Özgür Özel yine mağduru oynadı! Türkiye'nin güvenliği mi, İmamoğlu'nun koltuk sevdası mı?
İmamoğlu casusluktan tutuklandı Özgür Özel yine mağduru oynadı! Türkiye’nin güvenliği mi, İmamoğlu’nun koltuk sevdası mı?

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İmamoğlu casusluktan tutuklandı Özgür Özel yine mağduru oynadı! Türkiye’nin güvenliği mi, İmamoğlu’nun koltuk sevdası mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nu savunmak için İstanbul Adliyesi’nin önüne koştu. Hakkındaki ağır suçlamaları görmezden gelen Özel, yine mağduriyet söylemiyle CHP tabanını motive etmeye çalıştı.

“TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ Mİ, İMAMOĞLU’NUN KOLTUK SEVDASI MI?”

Özel, kameraların karşısında yaptığı açıklamada:

“Elbette yorgunuz, kızgınız, tepkiliyiz ama hiçbiri ümit etmesin ki ne moralsiziz ne bizi yıkabildiler ne de yıkabilecekler.”

diyerek partisini “mağdur” gösterme çabasını sürdürdü.

CHP’nin teröre destekten yolsuzluğa kadar bir dizi şaibeli dosya karşısında sessiz kalmasını unutan Özel, adalet mekanizmasını hedef almakla yetindi. Özel, İmamoğlu ve ekibi hakkındaki terör örgütlerine destek ve milyonluk yolsuzluk iddialarını kabul etmek yerine:

“En sonunda son çare, casusluk suçlamasıyla karşımıza çıktılar”

ifadeleriyle dikkatleri başka yöne çekmeye çalıştı.

ADALET İŞİNİ YAPIYOR, CHP İSE ALGI PEŞİNDE

Vatandaşın güvenliğini ilgilendiren casusluk soruşturmasında hukukun işlemesine tahammül edemeyen CHP yönetiminin, yine “göz boyama siyaseti” devreye soktuğu görülüyor.

Özel’in açıklamaları, CHP’nin yargı süreçlerinden rahatsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İmamoğlu’nun Casusluk suçlamasına verdiği cevap: 'CIA ile iş tutmam, Kur’an bilen adamım ben' Savcılık ifadesinde bile Kur’an istismarı!

Ekrem İmamoğlu verileri İsrailli firmaya vermiş! Canlı yayında neler döndüğü anlatıldı

Casusluk soruşturmasında yeni gelişme! Ekrem İmamoğlu, Yanardağ ve Özkan hakkında tutuklama kararı

Yorumlar

Özgür özele çağrımızdır

İmamoğlu artık işi çok zor bukadar delil bilgi belge itiraf varken içeriden çıkması imkansız. Chp nin enerjisini Türkiye karşıtlığı millet karşıtlığı hukuk karşıtlığı kullanmak yerine yapıcı siyasete yönel hırsızlarla casuslar la seçim kazanılmaz.

Dilek İmamoğluna sesleniyoruz

Sayın dilek İmamoğlu Ekosistemin casusluk yolsuzluk faaliyetlerine ilgili bildiği duyduğu herşeyi bilgi belgeyi açıklamalı. Söz konusu vatan dır. Bir anne olarak Çocuklarınıza vatan bırakın lütfen Ekremi korumayın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )

