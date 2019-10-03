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İmamoğlu bu şehirle mi kardeş olmak istiyor? Paris'in şok görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kardeş kent olmak istediği Fransa'nın başkenti Paris'te pislikten farelerin cirit attığı görüntüler ortaya çıktı.

03 Ekim 2019 Perşembe 14:55

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası bir zirve için Paris'e gitti. Ziyaretinde Ahmet Kaya ve Yılmaz Güney'in mezarlarına giden İmamoğlu, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile de görüştü.

Kardeş kent teklifi

İmamoğlu'nu kapıda karşılayan Hidalgo, İstanbul'un çok önemli bir büyük şehir olduğunu belirterek, İstanbul ile Paris'in kardeş şehir olması teklifinde bulundu. İmamoğlu da Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Paris Belediye Başkanı'na sıcak karşılaması ve kardeş kent olma teklifiyle ilgili iyi niyet protokolü için teşekkürler. İstanbul-Paris arasında çevre, iklim, kadın ve kültürel alanlar gibi birçok konuda uluslararası işbirliği yapıp beraber çalışacağız." açıklamasını yaptı.

Kardeş şehirde fareler geziyor

İmamoğlu'nun kardeş şehir olmak istediği Paris'ten gelen görüntüler ise görenleri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda İmamoğlu'nun kardeş şehir olmak istediği Paris'in ünlü kulesi Eyfel'in hemen yanında şehrin merkezinde pislikten farelerin cirit attığı görüldü. Videoyu görüp şaşkına dönen vatandaşlar 'İmamoğlu'nun kardeş şehir olmak istediği yer burası mı?' diye sordu.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 14:55
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo
  3. paris

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