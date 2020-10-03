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Gündem İmamoğlu bir ekmek kapısıyla daha oynadı!
Gündem

İmamoğlu bir ekmek kapısıyla daha oynadı!

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle beraber gündeme gelen değişikliklerden biri de Taksim'de İstiklal Caddesi'nde yaşandı. İBB zabıta ekipleri Taksim İstiklal Caddesi'nde bütün simitçi tezgahlarını süresiz bir şekilde kaldırttı.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:42:00 - 2020-10-03 16:45:19
İmamoğlu bir ekmek kapısıyla daha oynadı!

'Her şey çok güzel olacak' sloganı ile yola çıkan CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı seçildikten sonra zaten yapılmış projelerin yeniden açılışını yaparak PR çalışması yapması, Haliç'i eski kötü günlerine döndürmesi ve işçi kıyımı yapması ile tepki toplamaya devam ediyor.

İmamoğlu'nun skandallar dur durak bilmezken, şimdi de Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 16 simit tezgahının İBB Zabıta ekipleri tarafından kaldırıldığı bildirildi.

Sabah'ın haberine göre; Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi üzerindeki ve bölgede bir sembol olan simitçi tezgahları İBB'nin onayı ile Beyoğlu Belediyesince dizayn edilmişti. Simitçilerin giysileri de Beyoğlu Belediyesi tarafından tasarlanarak dağıtıldı. Bu nedenden dolayı işgaliye ödemeleri de Beyoğlu Belediyesine yapılıyordu.

Ardından İBB yönetiminin değişmesi ile tezgahlardaki ve simitçilerin giysilerindeki Beyoğlu Belediyesi yazısı ve logolarının kaldırılmasını söyleyerek işgaliyelerin artık CHP'li İBB'ye ödenmesi gerektiğini bildirdi.

Bunun üzerine simitçi tezgahı sahipleri dilekçe hazırlayıp işgaliye düzenlemesi için CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye başvuru yaptı. İşgaliye talebine onay verilmemesi üzerine Taksim'e gelen CHP'li İBB'nin zabıta ekipleri bütün tezgahları süresiz şekilde kaldırttı.

Zabıta ekiplerinin bölgeden ayrılmasından sonra bazı simitçiler tezgahlarını açarak satışa devam ederken bazıları da tezgah açmadı.

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