İmamoğlu beceriksizliğini para harcayarak afişlere dökecek

İstanbul'da CHP'li Ekrem İmamoğlu, seçim vaatlerinin hiçbirisini yerine getirmediği gibi var olan projeleri de engelleme ve durdurmaya devam ediyor. İBB, AK Parti döneminde Sancaktepe-Yenidoğan Metro Hattı için açılan tünel ve şaftları toprakla doldurarak kapattı.

Beceriksizliğini örtme çabası

Metro inşaatlarını toprakla dolduran İmamoğlu, diğer yandan engelleniyorum yalanı ile beceriksizliğini üstünü örtmeye çalıştı. İmamoğlu beceriksizliğini bir de belediyenin parasını harcayarak afişlere dökecek.

İmamoğlu, Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Unkapanı Alt Geçidi ve Namık Kemal Caddesine tahliye tüneli kazılması çalışmalarını inceledi.

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Ekrem İmamoğlu, çalışmalarının engellendiğini ileri sürdü.

İmamoğlu, "Bütün duraklara, üst geçitlere yazacağız; Ey halkımız, sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar. Bugüne kadar bunu yapmadım artık afişe edeceğim" dedi.