İmamoğlu atadı... Yüzde 44 fark yiyen CHP'li, İBB'deki işine başladı!
31 Mart'ta Sultanbeyli Belediye Başkanı olan ve AK Parti'nin adayına yüzde 44 puan farkla kaybeden Ayhan Koç, İBB'de Mezarlıklar Müdürü olarak bugün görevine resmen başladı.25 Eylül 2019 Çarşamba 13:02
23 Haziran yerel seçimlerinde CHP'nin Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na getirildi. Koç, kritik görevi bugün resmen devraldı.
CHP'den teklif gelince istifa etmişti
AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi Sultanbeyli'de bir dönem mevcut başkan Hüseyin Keskin'in de yardımcılığını yapan Ayhan Koç, CHP'den gelen teklifle AK Parti'den istifa eden Koç, Sultanbeyli adayı olmuştu.
Yüzde 44 ile kaybetti
23 Haziran'da Sultanbeyli'den CHP adayı olan Ayhan Koç, seçimi yüzde 44 farkla kaybetmişti.
YORUM YAZ