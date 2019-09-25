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İmamoğlu atadı... Yüzde 44 fark yiyen CHP'li, İBB'deki işine başladı!

31 Mart'ta Sultanbeyli Belediye Başkanı olan ve AK Parti'nin adayına yüzde 44 puan farkla kaybeden Ayhan Koç, İBB'de Mezarlıklar Müdürü olarak bugün görevine resmen başladı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 13:02
İmamoğlu atadı... Yüzde 44 fark yiyen CHP'li, İBB'deki işine başladı!

23 Haziran yerel seçimlerinde CHP'nin Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı olan Ayhan Koç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na getirildi. Koç, kritik görevi bugün resmen devraldı.

CHP'den teklif gelince istifa etmişti

AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi Sultanbeyli'de bir dönem mevcut başkan Hüseyin Keskin'in de yardımcılığını yapan Ayhan Koç, CHP'den gelen teklifle AK Parti'den istifa eden Koç, Sultanbeyli adayı olmuştu.

Yüzde 44 ile kaybetti

23 Haziran'da Sultanbeyli'den CHP adayı olan Ayhan Koç, seçimi yüzde 44 farkla kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 13:02
  1. İstanbul
  2. Ayhan Koç
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. İBB
  5. Mezarlıklar müdürlüğü

YORUM YAZ

  • LEventbay LEventbay 17 dk önce
    Eeee ne olmuş . Gayet güzel olmuş . 
  • Muhterem Yüksel Muhterem Yüksel 19 dk önce
    Akit gazetesi, yerel seçim 31 Mart ta yapıldı, 23 Haziran da yapılan seçim ise İstanbul Büyük Şehir Belediye seçimi oda sadece tekrarlanan seçim di...
  • ErcanErcan25 dk önce
    İzmir'de Tunç Soyer'den hatırı sayılır fark yiyen Binali Yıldırım için de bir göndermede bulunsanız nasıl olur?
  • AbudllahAbudllah26 dk önce
    Sen Binaliye bak, girdiği her seçimi kaybetti ama başkan yardımcısı oldu.

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