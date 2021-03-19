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Siyaset İmamoğlu akıllanmıyor! Pervin Buldan'a şimdi de 'Nevruz' telefonu
Siyaset

İmamoğlu akıllanmıyor! Pervin Buldan'a şimdi de 'Nevruz' telefonu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, telefonla aradığı HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın Nevruz Bayramı’nı kutladı. CHP'li İmamoğlu daha öncede İP Genel Başkanı Meral Akşener ve Pervin Buldan'ı aynı cümle içerisinde zikrederek kadınlar günü mesajı yayınlamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 14:00:00 -
İmamoğlu akıllanmıyor! Pervin Buldan'a şimdi de 'Nevruz' telefonu

Sosyal medya hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın kadınlar gününü kutlayarak muhalif kesimin bile tepkisi üzerine çeken CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şimdi de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak Nevruz Bayramı’nı kutladı.

İmamoğlu, “Demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceğiz” dedi.

HDP Basın Bürosu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı arayarak Newroz Bayramını kutladı. HDP’ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendiren İBB Başkanı İmamoğlu, demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini ifade etti. Eş Genel Başkan Buldan da İmamoğlu’nun Newroz Bayramını kutlayarak, kendisine verilen ceza nedeniyle dayanışma duygularını iletti.”

Şehitlikte protesto edilmişti

Ekrem İmamoğlu, dün 18 Mart nedeniyle ziyaret ettiği şehitlikte "Burası Pervin Buldan ile birlikte çiçek ektiğin hatıra ormanı değil başkan" diyen bir vatandaşın protestosuna uğramıştı.

İmamoğlu ise, "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz" şeklinde karşılık verdi.

Gazi yakını olduğunu söyleyen kişi alandan uzaklaştırılırken tepkisine devam etti. İmamoğlu da "Seni araştırır bulurum ben merak etme" diye konuştu.

Protesto sırasında mezarlara karanfil koymaya devam eden Vali Ali Yerlikaya'nın, "Burası onun yeri değil" dediği duyuldu.

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