İmamoğlu ahlaksız siyasette kendi rekorunu tazeledi! 'İlk turda kesin alırız noktasında değildik'
14 Mayıs'ta henüz oylar sayılırken "13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu" diyen ve düzenledikleri basın toplantılarından birisinden Mansur Yavaş'a dönerek "Aramızda kalsın, kazanıyoruz" diyen Ekrem İmamoğlu, bu akşam katıldığı FOX TV canlı yayınında tarihi bir utanmazlığa imza attı.
Oy sayma işlemi başladığı andan itibaren kameralar karşısına geçerek manipülasyona soyunan, toplumu geren ifadelerle henüz oylar sayılırken, "13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu" ifadelerini kullanan İmamoğlu, FOX TV canlı yayınında tarihe geçecek bir kıvırmaya imza attı.
CHP'li İmamoğlu bu akşam FOX TV canlı yayınında konuştu.
İmamoğlu seçim akşamı yaptığı açıklamalar orta yerde dururken, vatandaşları aptal yerine koyup, "Tabi ki iddiamız vardı ama kesin alırız noktasında değildik. Alma ihtimalimizi görüyorduk." dedi.