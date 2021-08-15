İmamoğlu, "Afet bölgeleri İBB'nin sorumluluğunda değil demişti" Tuzla ve Bahçelievler belediyeleri seferber oldu

AK Partili Tuzla Belediyesi ile Bahçelievler Belediyesi, yoğun yağış sonrası selden etkilenen Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın'daki yaraları sarmak için kolları sıvadı.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, selden etkilenen bölgelere yardım tırları, 2 iş makinası, arama kurtarma aracı, hafriyat kamyonları ve mobil mutfak aracından oluşan konvoy gönderildi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Afet bölgemizdeki yaraları sarmak için ikinci kafilemizi yola çıkardık. Ekiplerimiz AFAD koordinasyonunda selden etkilenen bölgelerde görev yapacak. Bölgelerimizdeki yaraları devletimizin ve milletimizin gücüyle hep birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediyesi de sel ve su baskınlarına yönelik çalışmalara destek olmak amacıyla 18 personel ve 7 aracını, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine gönderdi.

Bahçelievler Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sel felaketinin yaşanmasının hemen ardından bölgeye 7 kişilik arama kurtarma ekibi gönderen belediye, bugün de 11 personel ve 1 mobil aşevini, 1 hafriyat kamyonu ile 1 iş makinesini bölgeye gönderdi.

Yardım konvoyunda yiyecek ve içeceklerden oluşan gıda malzemelerinin yanı sıra bin kişilik çocuk, erkek ve kadın giysisi bulunuyor. Yardım ekibinin tamamının AFAD koordinasyonunda çalışacağı bildirildi.