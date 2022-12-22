İmamoğlu acayip becerikli! O kadar iyi ki...
Rauf Tamer, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu fena ti'ye aldı.
Hürriyet yazarı Rauf Tamer, bugünkü yazısında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliklerini kinaye yoluyla anlattı.
Tamer'in bugünkü yazısının ilgili bölümü:
Onda acayip becerikli bu yapı oldukça, mutlaka bir yerlere varacak.
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Acayip becerikli dedim.
Evet...
Çok acayip.
Öyle acayip ki, yeteneklerini ve hasletlerini gizlemeyi çok iyi biliyor... Liyakat sahibi olduğunu millete hiç belli etmiyor.
İnşallah hayırlı bir evlat da çıkar.