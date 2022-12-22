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Siyaset İmamoğlu acayip becerikli! O kadar iyi ki...
Siyaset

İmamoğlu acayip becerikli! O kadar iyi ki...

Rauf Tamer, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 10:23:00 -
İmamoğlu acayip becerikli! O kadar iyi ki...

Hürriyet yazarı Rauf Tamer, bugünkü yazısında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun beceriksizliklerini kinaye yoluyla anlattı.

Tamer'in bugünkü yazısının ilgili bölümü:

Onda acayip becerikli bu yapı oldukça, mutlaka bir yerlere varacak.

***

Acayip becerikli dedim.

Evet...

Çok acayip.

Öyle acayip ki, yeteneklerini ve hasletlerini gizlemeyi çok iyi biliyor... Liyakat sahibi olduğunu millete hiç belli etmiyor.

İnşallah hayırlı bir evlat da çıkar.

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