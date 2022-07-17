İmamlar için önemli uyarı! 'Sadece namazda değil, hayatın bütün noktalarında...'

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İmamların Müslümanların örnek alacağı kişiler olduğunu hatırlatan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, önemli uyarılarda bulundu.

Dr. Şenocak, "İmam, sadece namazda değil, hayatın bütün noktalarında Allah (cc) ve Rasulü’nün (as) hükümlerini cemiyette uygulamakla mesuldür." dedi.

"Sadece ibadette önder olmak, ruhbanlıktır. Ruhbanlıksa reddedilmiştir." ifadesini kullanan Dr. Şenocak, sözlerini şu önemli mesajla tamamladı:

İbadette herkes aynıdır. Birinci vazifemiz İslam’ın ne olduğunu öğrenmek ve öğretmektir.