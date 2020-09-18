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Yerel İmamın yaptığı beğeni topladı! Cami bahçesinde dikkat çeken görüntü
Yerel

İmamın yaptığı beğeni topladı! Cami bahçesinde dikkat çeken görüntü

Isparta'da Sav Kasabası Cami İmam Hatibi Mehmet Gül, koronavirüs tedbirleri kapsamında cami bahçesinin çimlerini sosyal mesafeye uygun olarak saf oluşturacak şekilde kesti.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:04:00 -
İmamın yaptığı beğeni topladı! Cami bahçesinde dikkat çeken görüntü

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hayatın her alanında bazı tedbirler alınmasına neden oldu. Bu kapsamda camilerde cemaatle kılınan namazlarda da sosyal mesafeye dikkat edilerek ibadetler gerçekleştiriliyor. Isparta'da koronavirüs salgınına karşı dikkat çekmek isteyen Sav Kasabası Merkez Cami İmam Hatibi Mehmet Gül, dikkat çeken bir uygulamaya imza attı.

Vatandaşlar sosyal mesafeli namaz kılıyor

Koronavirüse karşı tedbirlerin en iyi şekilde uygulandığı illerden biri olan Isparta'da Sav Kasabası Merkez Cami İmam Hatibi Mehmet Gül, cami önündeki bahçede çimleri sosyal mesafe kuralına uygun olarak kesti. Hava şartlarına bağlı olarak vakit namazlarının cami bahçesinde kılındığı ilçede, camiye gelen vatandaşlar saf düzeni ile kesilen çimler sayesinde seccadelerini sererek ve sosyal mesafe kuralına uygun namazlarını kılabiliyor.

"Hocamızı çok seviyoruz"

Kasaba vatandaşlarından olan Vahdettin Ünal, caminin hocasını çok sevdiklerini belirterek "Camiyi kendi evi gibi görüyor, cemaat olarak çok memnunuz. Koronavirüsten kaynaklı ibadetlerimizi sosyal mesafeye uygun yapıyoruz. Hocamız saf düzenimizi rahat alalım diye böyle düşünmüş. Hocamıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz.'' dedi.

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