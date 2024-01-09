İmamı ve hafız talebesini bıçaklamıştı! Saldırganın ifadesinde dikkat çeken detaylar

Şüpheli Ömer S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

40 yaşındaki Ömer S.'nin savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı. Evli ve 2 çocuklu olduğu öğrenilen şüpheli Ömer S. ifadesinde ticaretle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu söyledi.

Sağlık problemi olmadığını söyleyen Ömer S., "Bildiğim kadarıyla herhangi bir sağlık problemim yoktur. Daha önce ailesel problemler yaşamıştım. 2 kez evlilik yaptım, son evliliğimde de sorunlar yaşadım." dedi.

"Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım." ifadesini kullanan Ömer S., "Fatih Camii'ne de vakit namazları için giderdim." dedikten sonra bir imamı bıçaklamasına sebep olarak şunu gösterdi:

Son olarak ortağım ile eski eşimin ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide 'tekbir' getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum.

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Şüpheli Ömer S., herhangi bir kişi ya da kuruluş tarafından yönlendirilmediğini iddia ederek, şunları söyledi:

"Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir"