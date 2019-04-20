İmamaoğlu'na tepki yağdı: Bir şüphesi varsa...

Hukukçular, yapılan işlemin Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırı olduğunu ve hapis cezasını gerektirdiğini dile getirdi.



İmamoğlu’nun belediye dışından görevlendirilecek kişilere verileri kopyalama yetkisi vermesini değerlendiren hukukçuların bu konudaki görüşleri şöyle:

“Derhâl geri çeksin”

Yılmaz Tunç (TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili): Bu talimatın yerine getirilmesi mümkün değildir. Hukuki boyutu çok sakat. Bir kere bu kişisel verilerin korunması kanununa aykırı. Anayasaya da aykırı. Kanunlar, kişisel verilerin nasıl işleneceğini, kimlerin yetkili olduğunu, kopyalama dâhil ifşası durumunda kimlerin sorumlu olacağını, cezai müeyyideleri düzenliyor. Kanun bu verilerin, yetkisiz kişilerin erişimine açılmasını önlüyor. İmamoğlu kurum dışındaki kişilere inceleme ve kopyalama yetkisi veriyor. Bunlar kim, hangi yetki ile kopyalayacaklar? Bu kişilerin güvenlik soruşturmaları yapıldı mı? Emri veren de, emri yerine getirenler de suç işlemiş olur. Derhal bu talimat geri çekilmelidir. Aksi halde TCK’ya göre bunun karşılığı hapis cezasıdır.

“Şov yapıyor”

Ramazan Can (Kırıkkale Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi):

İstanbul Belediyesinin bir teftiş kurulu başkanı var. Eğer varsa bir şüphe, bu başkan resen harekete geçebilir. İhbar ve taleple harekete geçer. Bir belediye başkanının kafasına göre denetleme ekibi kurması mümkün değildir. Şova yönelik şeylerdir. Kamuoyunda ‘Ben dürüst bir başkanım, geçmişi şaibe altına bırakmaya yönelik’ algısı oluşturuyor. Çok talihsiz bir girişimdir. Türkiye bir hukuk devletidir. Belediyelerin incelenmesi, ilgili bakanlıkların müfettişleri, belediyenin kendi teftiş kurulu ve cumhuriyet savcılıkları aracılığıyla olur. Eğer elinizde somut bir veri varsa, teftiş kurulu başkanına, bakanlık müfettişlerine, bunlara da güvenmiyorsanız, savcılığa verin. Şov yaparak, kamuoyunu yanıltmayın. Anayasa ve kanunlarla teminat altına alınmış olan kişisel verilerle ilgili talimat vermek, bir belediye başkanının hakkı ve haddi değildir.

“Hukuka aykırılık var”

Mehmet Sarı (Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı):

Böyle bir kavram ilk defa bir belediye başkanının değişiminde ortaya çıktı. İstanbul’da ikamet eden 16 milyon insanın direk İSKİ’deki abonelik sözleşmeleri, diğer yönden büyükşehre iş yapan tüm kurum-kuruluş, kişinin dijital kayıtlarının hepsi dışarıdan atanan 3 kişi tarafından kopyalanıyor. Buradaki amaç belediye üzerinde bir siyaset alanı oluşturup buradan kendine doğrudan bir eleştiri alanı oluşturmak. Türkiye’nin yaşadığı geçmiş tecrübeleri dikkate alırsak çok problemli bir durum. FETÖ gerçeği var. Biz Türkiye’nin kayıtlarını yurt dışına taşıyan bir terör örgütüyle karşılaştık. PKK’nın aynı şekilde Türkiye’ye dönük olarak yapmış olduğu çok ciddi problemeler var. İllegal mercilere kaymaması bakımından bu tür girişimlerin kabul edilebilir bir yanı yok.

Ahmet Aydın (Adıyaman Milletvekili ve AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı): Bu telaş neden? Henüz YSK kararını vermemişken, yangından mal kaçırırcasına ve aceleyle bu verileri kopyalaması neden? Bu bilgi ve belgeleri kim ya da kimlerle paylaşacak? Buna hakkı var mı? Tüm bu sorulara Sayın İmamoğlu’nun cevap vermesi gerekir. Milletin hizmete ihtiyacı varken, hukuka aykırı bir şekilde davranarak, kişisel verilerin korunması hakkındaki kanuna muhalefeti kabul edilemez.



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