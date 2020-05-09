İmam Şarani'ye göre Kadir Gecesi bugün mü? Kadir Gecesi nasıl bulunur, alametleri neler?

Ramazan-ı Şerif ayında gizli olduğu bildirilen ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ne zaman, hangi gecelerde aranır? İmamı Şarani’ye (r.a.) Kadir Gecesi nasıl bulunur konuları merak ediliyor. 2020 Ramazan ayının yarısını geride bıraktığımız şu günler Kadir Gecesi açısından ayrı bir önem taşıyor. Peki, Kadir Gecesi ne zaman? (2020) Kadir Gecesi İmamı Şarani’ye (r.a.) göre nasıl bulunur ve alametleri neler? Kadir gecesinde kılınacak namaz kaç rekat, nasıl kılınır, o gecede nasıl ibadet edilir? Konuyla ilgili bilgiler haber detayında!

Kadir Gecesi ne zaman? (2020) Kadir Gecesi İmamı Şarani’ye (r.a.) göre nasıl bulunur ve alametleri neler?

Ramazan-ı Şerif ayının her gecesi çok kıymetlidir. Bu ay boyunca yapılan nafile ibadetlere diğer zamanlardaki farz, bu aydaki frzlara da diğer zamanlardaki 70 farz sevabı ihsan edilmektedir. Hal böyle iken bu mübârek ayın her gecesini ‘Kadir Gecesi’ bilip boş geçirmemek; namaz, dua, zikir ve Kur’ân-ı Kerim ile ihyâ etmeye gayret etmek lazımdır.

Ancak bu ayda gizlenen Leyle-i Kadir’in ise, Allâhu Teâlâ indinde makbûl ibadetle geçirilmiş 1.000 aydan daha hayırlı olduğu Kur’ân-ı Kerîm’de Sûre-i Kadir ile müjdelenmiştir.

Kadir Gecesi ihsan edilen ecir ve mükâfâtlardan istifade edebilmek için o geceyi ibadetle ihyâ etmek lazımdır. Bu ‘ihyâ’ etmenin en azı, öncelikle haramlardan sakınarak o güne ve geceye ait farz ve vacip ve sünnet ibadetleri yerine getirmektir. Daha sonra da bol bol Kur’ân-ı Kerim ve namazlarla, tesbihâtlarla geçirilip, o geceye mahsus İslam büyüklerinin tavsiye ettiği namazlar ve dualar da var ise yapmak uygundur.

Kadir Gecesi ne zaman?

Allâhu Teâlâ Kadir Gecesi’nin zamanını bildirmeyip, Ramazan ayında gizlemiştir. Bunun hikmeti ise; Allâhu Teâlâ, kullarının Ramazan-ı Şerif’in her gecesini Kadir Gecesi gibi ihyâ etmelerini dilemesidir. Peygamber Efendimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem, Kadir Gecesi’nin daha çok Ramazan ayının ‘tek’ sayılı gecelerinde aranmasını tavsiye etmiştir. Ayrıca bu gecenin sabit olmayıp, her yıl Ramazan ayının farklı bir gecesine rastladığı da haber verilmiştir.

Kadir Sûresi’nin Arapça okunuşu:

Bismillâhirrahmânirrâhîm. İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr. Ve mâ edrâke mâ leyletü’l-kadr. Leyletü’l-kadri hayrun min elfi-şehr. Tenezzelü’l-melâ’iketü ve’r-Rûhu fîhâ bi-izni-Rabbihim, min-külli emr. Selâmün hiye hattâ matla’i’l-fecr.

Kadir Sûresinin me’âl-i âlîsi (anlamı):

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla… 1-Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik. 2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? 3-Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4-Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. 5-O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

Manevi keşifleri açık olan İslâm büyükleri de bu gecenin hususiyetlerini derinden incelemiş ve alametleri hakkında birtakım bilgiler vermiştir.

İmamı Şarânî’nin (r.a.), Ramazan ayının giriş günlerine bakarak tespitlerde bulunduğu ve 30 yıl bu şekilde Kadir Gecesi’ne isabet ederek ihyâ ettiği rivayet edilir. Şöyle ki;

-Ramazan-ı Şerif Pazar günü girerse Kadir Gecesi, 28’i 29’a bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Pazartesi günü girerse Kadir Gecesi, 20’yi 21’e bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Salı günü girerse Kadir Gecesi, 26’yı 27’ye bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Çarşamba günü girerse Kadir Gecesi, 18’i 19’a bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Perşembe günü girerse Kadir Gecesi, 24’ü 25’e bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Cuma günü girerse Kadir Gecesi, 16’yı 17’ye bağlayan gece

-Ramazan-ı Şerif Cumartesi günü girerse Kadir Gecesi, 22’yi 23’e bağlayan gece

Bu usule göre 2020 Kadir Gecesi’nin, 16 Ramazan Cumartesi’yi 17 Ramazan Pazar’a bağlayan gece olduğu tahmin edilir.

Bu hesap üzere İmâm-ı Şârânî Hazretleri’nin 30 yıl boyunca Kadir Gecesi’ni bulduğu nakledilmiştir. Ancak elbette kesin olarak böyledir dememişlerdir.

Ayrıca, Ramazan’ın 27. gecesi olarak Kadri Gecei bu yıl 19 Mayıs Salı’yı 20 Mayıs Çarşamba’ya bağlayan geceye rastlamaktadır.

Ekser ulemânın ittifakı ile 27. gecede ihya edilen Kadir Gecesi, o yıl başka bir geceye rastlasa bile 27. gece yine aynı hassasiyetle ihyâ edilmelidir. Çünkü o gecede tüm Müslümanlar gönül birliği içerisinde dua ve ibadetlerle ihyâ etmeye çalıştıklarından, aynı Kadir Gecesi’nin sevabının ihsân edileceği ümit edilir.

Kadir Gecesi’nde ne oldu?

Sûre-i Kadr’in 1. ayetinde bildirildiği üzere; Kadir Gecesi’nde, Kur’ân-ı Kerîm Levh-i Mahfûz’dan semâ-i dünyaya def’aten inzâl buyrulup ardından âyet âyet tedrîcî olarak yeryüzüne, Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) indirilmiştir. Bu şekilde vahiy yoluyla indirilip tamamlanması ise 23 yıl sürmüştür.

Kadir Gecesi kılınacak namaz kaç rekat ve nasıl kılınır?

Kadir Gecesi kılınacak 4 veya 12 rekat namaz vardır. Bu namaz;

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

okunmak suretiyle 4’er rekatta bir selam verilerek ikindi ve yatsı namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Kadir Gecesi namazının ardından 11 defa ‘Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ-ilâhe illallâhu vallâhu Ekber, Allâhu Ekber ve lillahi’l-hamd’ denir.

100 defa İnşirah suresi okunur (Bismillâhirrahmânirrahîm; Elem neşrah leke sadrak..)

100 defa Kadir suresi okunur (Bismillâhirrahmânirrahîm; İnnâ enzelnâhü fî-leyleti’l-Kadr…)

100 defa da ‘Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü’l-afve fa’fü annî.' duası okunur.

Bu duayı Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.), Hazret-i Âişe Vâlidemiz’in, ‘Yâ Rasûlallâh! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?’ diye sorusuna cevâben; ‘Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbü’l-afve fa’fü annî. (Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!) diye dua et…’ buyurarak öğretmişlerdir.

Kadir Gecesi’nin alâmetleri neler?

Kadir gecesi’nin alâmetlerine dair Peygamberimiz Sallallâhu Aleyhi ve Sellem buyururlar ki;

– ‘Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar.’

– ‘Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır.’

– ‘Yıldız kayması olmaz.’