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Gündem İmam olmak isteyenler dikkat! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeni şartı açıkladı
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İmam olmak isteyenler dikkat! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeni şartı açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-25 19:32:00 -
İmam olmak isteyenler dikkat! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yeni şartı açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 'Başkanlığımızda il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz hepsi ilahiyat fakültesi mezunu. İlahiyat fakültesi mezunu olmayanların artık imam dahi olma imkanı kalmıyor.' açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Üniversitesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen İlahiyat Fakültesi 2023-2024 Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin, ilim medeniyeti, Hazreti Muhammed'in de bu medeniyetin başöğretmeni olduğunu ifade etti.

İslam medeniyetinin minareleriyle, mektepleriyle, medreseleriyle insanları güzelleştirdiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

"İlahiyat mezunu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, mezunlarımız Diyanet Akademisi'ne girecek, burada bilgilerini yenileyecek, oradan Diyanet İşleri Başkanlığında imam, Kur'an kursu öğretmeni, müezzin, vaiz, müftü ya da idareci olacaklar. Bugün Başkanlığımızda il müftülerimiz, ilçe müftülerimiz, vaizlerimiz hepsi ilahiyat fakültesi mezunu. İlahiyat fakültesi mezunu olmayanların artık imam dahi olma imkanı kalmıyor ileriye doğru. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde kurulan Diyanet Akademisi büyük bir devrim oldu."

Törene, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Aycan, Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, öğrenciler ve aileleri katıldı.
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