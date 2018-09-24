THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

İmam odalarını soyan hırsız yakayı ele verdi

Kayseri'de bulunan 8 camide meydana gelen hırsızlık olayları sonrasında toplam 10 camide önlem alan polis ekipleri, cami imamlarının korkulu rüyası olan hırsızı yakalayarak gözaltına aldı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 11:25
İmam odalarını soyan hırsız yakayı ele verdi

Kayseri merkezinde bulunan Mehmet Çorakçı, Silver Camii, Köşk Cami, Besime Özderici Cami, Postaağası Cami, Tevhid Cami, Feride Ana Cami ve Akyüz Camiindeki imam odaları ve yardım kasalarından para hırsızlığı meydana geldi. Yapılan ihbarları değerlendiren Kayseri Emniyet Müdürlüğü'na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda şüphelinin eşkalini belirledi.

İstirahatli personelin de katılımı ile polis ekipleri 2 gün boyunca 10 camide önlem aldı. Polis ekipleri şüpheli 25 yaşındaki U.U.'yu İldem Fatih Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Camii bahçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yetkililer, hakkındaki işlemleri tamamlanan U.U.'nun adliyeye sevk edildiğini bildirdi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 11:25
  1. Kayseri
  2. İmam odaları
  3. Cami soyan hırsız
  4. hırsızlık
  5. yakayı ele verdi
  6. gözaltına alındı

YORUM YAZ

  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş19 dk önce
    arka kapıdan salarlar. işte tc adaleşi vede akp yönetimi
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum: Akhisar, Galatasaray'ı köfte yaptı
  1. Erman Toroğlu'ndan çarpıcı yorum:..
  2. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
  3. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
  4. Aftan kimler yararlanacak?
  5. 'Kestane karası fırtınası' geliyor!..
  6. YKS ek yerleştirmede son başvuru tarihi
  7. Boş kontenjan olan üniversiteler
  8. Üniversitelerin 2 ve 4 yıllık boş..
  9. MHP 'af' yasa teklifini Meclis..
  10. Ajan Brunson Türkiye'de hapiste, kızı..
  11. 3. havalimanı personel alımı 3...
  12. Bakan müjdeyi verdi: yüzde 15 indirim..
  13. Bakan duyurdu! Yüzde 15 indirim..
  14. Maldivler'de seçimin galibi muhalefet..
  15. Dünya karma taşımacılıktan..
  16. Yeni havalimanının uçuş testleri..
  17. Konya'da 'silikon cinayeti' davasının..
  18. Bedavacılardan dayak yedi, işinden..
  19. İmam odalarını soyan hırsız yakayı ele..
  20. "Manipülasyonla algı operasyonu..
Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
Kafayı içkiyle bozdu: Buraya kimse gelmez!
Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
Gökçek'ten Portakal'a çağrı: Yüreğin yetiyorsa...
Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
Midesindeki tohum 40 yıl sonra fidan verince naaşı bulundu
Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü
Vatandaşlar endişeli! Konya'nın kabusu geri döndü

Günün Karikatürü

23 Eylül 2018
İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
İsrail'e soğuk duş! "Filistin devletini tanıyabiliriz ve bu zincirleme etki yapar"
Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek
Alman otomotiv devinden şok karar! Artık üretmeyecek