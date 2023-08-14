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Sosyal Medya İmam Mustafa Efe'nin videosu sosyal medyada gündem oldu
Sosyal Medya

İmam Mustafa Efe'nin videosu sosyal medyada gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-14 19:53:00 -

Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi imamı Mustafa Efe konuşmasıyla ve kedi sevgisi ile sosyal medyada gündem oldu.

Üsküdar'daki Aziz Mahmud Hüdayi Camisi'nin İmamı Mustafa Efe, cemaatin çektiği fotoğrafların sosyal medyada yayınlanmasının ardından Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda kişinin ilgi odağı oldu ve "Kedi dostu imam" olarak anılmaya başlanmıştı.

Hafız Efe'nin sosyal medyada yayılan son videosu da hem söyledikleri hem de kedi sevgisi nedeniyle gündem oldu. Efe şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim hiç kimseyi ötekileştirmeyin, dinini ırkına, mezhepine değil insanlığına göre değerlendirelim. İnsanlara merhametli mi değil mi iyi mi yoksa kötü mü bakış açısıyla bakalım. Yargısız infazda bulunmayalım. Edep ve ahlak sahibi, karşısındakini yeren şeyler söylemeyen kalp kırmaktan sakınan, harama el uzatmaktan korkan vicdan sahibi hırstan uzak ama azimle dost olan, inancını ondan bundan duyarak değil araştırarak öğrenen, kula biat etmeyen, kolay para için ruhunu ve geçmişini satmayan, zulme sessiz kalmayan, doğayı katletmeyip buna sessiz kalmayan, adaletli olan, kadını çocuğu hayvanı doğayı koruyan, mütevezi yaşayan..."

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