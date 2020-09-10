  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmam hatiplilere yönelik ahlaksız ifadelerde bulunmuştu! Diyanet, Erol Mütercimler için harekete geçti
Gündem

İmam hatiplilere yönelik ahlaksız ifadelerde bulunmuştu! Diyanet, Erol Mütercimler için harekete geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik ahlaksız ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 12:10:00 - 2020-09-10 12:34:37
İmam hatiplilere yönelik ahlaksız ifadelerde bulunmuştu! Diyanet, Erol Mütercimler için harekete geçti

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplilere yönelik ahlaksız ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.

Diyanet harekete geçti

Katıldığı bir programda imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında ahlaksız ithamlarda bulunan Erol Mütercimler'e tepkiler çığ gibi devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin sessizliğini bozdu.

Ahlaksız açıklamaları nedeniyle toplumun mütedeyyin kesimi tarafından tepki çeken Mütercimler hakkında Diyanet de harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.

Mütercimler ne dedi?

Katıldığı televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında “cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız” ifadelerini kullanan Erol Mütercimler, bu ahlaksızlığıyla 28 Şubat kafasını aratmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ulvi

Diyanet işleri başkanı yakın bir geçmişde ,yerli yersiz senide sosyal medya ve medyada linç etmişlerdi.İslam Barış ve hoşgörü affetme,dürüstlük üzerine kurulan bir din değilmi?Türkiyede ki din konusunda en yüksek makam olan Diyanet işleri başkanı,suç duyurusunda bulunacağına; pişman olmuş,özür dileyen kişiyle buluşup ´´Sözlerinin kabul edilemez olduğunu.incittiğini,fakat samimi özürünü ve pişmanlığını kabul ediyorum dese Türkiyedeki kutuplaşmayı yok edici yada azaltıcı bir davranış olmazmıydı?
  • Yanıtla

Sahin Efendi

Diyanet KONUMU itibariyle! Hemen her konuda duruma müdahil OLMALI! ANLASILAN o ki! Diyanet BUNLARI Sonradan YAPIYOR! YAZIKLAR olsun Bu diyanete! O gün O saat o aksam Diyanet Duruma Müdahil olup SUC duyurusunda bulunMALIYSI sonradan degil! Diyanete bir Acil mudahale kurumu KURULMALI BASKANIDA ben OLMALIYIP! YAPILAN ACIKLAMANIN belden ALTIMI degilmi Cirkef mi, ANINDA müdahael edilmeli 1 Hafta sonra degil!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasında geç kalınıyor! İlk rezalet patlak verdi

Gazeteci yazar Süleyman Özışık, Türkiye'de gerçekleştirilen ilk sapkın evliliğin görüntülerini paylaştı. Hükümete çağrıda bulunan Özışık, İs..
Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak
Dünya

Dünyayı sarsacak raporu açıkladılar! Geri dönüşü olmayacak

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), atmosferdeki sera gazı salınımının koronavirüse rağmen rekor seviyede olduğunu ve küresel sıcaklık artışının..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı