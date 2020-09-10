İmam hatiplilere yönelik ahlaksız ifadelerde bulunmuştu! Diyanet, Erol Mütercimler için harekete geçti
Diyanet İşleri Başkanlığı, katıldığı bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik ahlaksız ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplilere yönelik ahlaksız ithamlarda bulunan Erol Mütercimler hakkında harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.
Diyanet harekete geçti
Katıldığı bir programda imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında ahlaksız ithamlarda bulunan Erol Mütercimler'e tepkiler çığ gibi devam ederken, Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin sessizliğini bozdu.
Ahlaksız açıklamaları nedeniyle toplumun mütedeyyin kesimi tarafından tepki çeken Mütercimler hakkında Diyanet de harekete geçerek suç duyurusunda bulundu.
Mütercimler ne dedi?
Katıldığı televizyon programında imam hatip okullarında okuyan ve mezun olanlar hakkında “cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız” ifadelerini kullanan Erol Mütercimler, bu ahlaksızlığıyla 28 Şubat kafasını aratmadı.