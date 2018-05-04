"İmam hatiplilerden beklentimiz hayatın her alanında olmalarıdır"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Katar'ın başkenti Doha'da geçen nisan ayında düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda birinci olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ziyaret etti.

Işık’ı karşılayan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy'un "Zulmü alkışlayamam" şiirini okudu.

DÜNYA ŞAMPİYONLARINI TEBRİK ETTİ

Fikri Işık, dünya şampiyonu öğrenciler Asiye Asude Komut, Esman Kotan, Zeynep Gökçe, Rümeysa Aydın ve Türk takımının Arapça öğretmeni Suriyeli İman Ulvan Summakieh'i başarılarından dolayı tebrik etti.

Okulu gezerek bilgi alan Işık, burada yaptığı açıklamada, elde ettikleri başarıdan dolayı dünya birincisi olan kız öğrencileri ve öğretmenleriyle okul yönetimini tebrik etti.

"ARAPÇAYI ÖĞRENMEK DİNİN TOPLUMA AKTARILMASI İÇİN ÖNEMLİ”

Hz. Peygamberin "Bir lisan bir insan. İki lisan iki insan" Hadis-i Şerifi'ni anımsatan Fikri Işık, lisan öğrenmenin önemine değindi.

"İmam hatip lisesinde okuyan öğrencilerin Arapçayı öğrenmesi, dinin doğru anlaşılması, dinin kaynaklarından bizzat öğrenilmesi ve bugün dini tahrif etmeye çalışan aşırı uçlara, özellikle insanları yönlendirmeye çalışanların önünde engel olmak açısından da son derece önemli." diyen Işık, bu açıdan imam hatip liselerinin çok önemli fonksiyonu bulunduğunu vurguladı.

Dinin doğru kaynaklardan öğrenilmesi ve topluma aktarılması açısından imam hatiplerin yadsınamaz bir fonksiyonu olduğunu aktaran Işık, bunu orijinal kaynaklardan okuyabilme kabiliyeti kazanmak ve o yetkinliğe ulaşmanın önemine işaret etti.

Işık, öğrencilerin, Arap ülkelerinin de girdiği yarışmada, onlardan çok daha iyi bir performans gösterip, bu başarıyı elde etmelerinden dolayı gurur duyduğunu ve herkesin göğsünü kabarttığını vurgulayarak, "Ben de İzmit İmam Hatip Lisesi mezunu bir arkadaşınız olarak ayrıca iftihar ettim. Kızlarımızı tebrik ediyorum. Onları yetiştiren başta Arapça hocaları olmak üzere bütün hocalarımıza, emek veren, gayret gösteren okul müdürümüz başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"HAYATIN HER ALANINA ATILIN"

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin sadece Arapça'da dünya birincisi olmakla ismini duyuramayacağını, her alanda Türkiye'nin en iyi öğrencilerini yetiştiren bir okul olarak da önümüzdeki süreçte inşallah adından sık sık söz ettireceğini belirten Işık, şunları kaydetti:

"Ben 1983 İzmit İmam Hatip Lisesi mezunuyum ama aynı yıl Ortadoğu Teknik Üniversitesi matematik eğitimi bölümüne gittim. İmam hatiplilerden doğrusu beklediğimiz sadece dini ilimlere odaklanmaları değil. Dini temeli sağlam olan ama hayatın her alanına atılan, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerine sahip gençler yetiştirmek. Bu açıdan da okulumuzun çok özel bir misyonunun olduğunu doğrusu sizler de çok iyi biliyorsunuz ve bu konuda da zaten çok önemli gayretler gösterdiğinizi biliyorum. Ben bu başarıdan dolayı tekrar öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idaremizi tebrik ediyorum."

Başbakan Yardımcısı Işık, Arapça münazara yarışmasında başarı gösteren öğrencileri ödüllendirerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okul idaresi ve öğretmenlerle görüşen ve sorunlarını dinleyen Işık, daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.