İmam Hatipliler Hasan Karakaya’yı yad ediyor

SERHAT SARIBAŞ İSTANBUL

Ömrünü ve kalemini hakikat mücadelesine adayan, peygamber diyarı Medine’de Hakk’a yürüyen merhum gazeteci-yazar Hasan Karakaya, vefatının 10’uncu yılında düzenlenecek anma programıyla rahmet ve dualarla yâd edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Dünyamda iki kalem vardır ki beni çok etkilemiştir. Biri Necip Fazıl Kısakürek, diğeri Hasan Karakaya” sözleriyle ifade ettiği merhum gazeteci için düzenlenecek anma programı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 16.00’da Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda (Küçükçekmece/İstanbul) gerçekleştirilecek. Hayatı boyunca hakkın ve hakikatin savunucusu olan, vesayet odaklarına karşı duruşuyla tanınan ve mazlumların sesi olmayı ilke edinen Karakaya’nın fikir dünyası ve mücadelesi, programda yapılacak konuşmalarla bir kez daha hatırlatılacak. 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ve Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan konuşmacı olarak yer alacağı anma programında Karakaya’nın yazın hayatı ve kalemiyle verdiği mücadele, cesur duruşu ve geride bıraktığı fikir mirası anlatılacak. Halka açık olarak gerçekleştirilecek programa, Hasan Karakaya’yı sevenlerin ve takipçilerinin yoğun katılım göstermesi bekleniyor. Programa ilişkin katılım ve detaylı bilgi almak isteyenlerin 0212 447 47 10 numaralı telefondan iletişime geçebileceği belirtildi. Merhum Hasan Karakaya, kalemiyle verdiği mücadele, cesur duruşu ve geride bıraktığı fikir mirasıyla, anma programında bir kez daha saygı, rahmet ve dualarla anılacak.