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İmam hatipli öğrencilerden anlamlı etkinlik

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki imam hatipli öğrenciler, "Kan ve Kök Hücre Bağışı Etkinliği" düzenlendi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 15:12
İmam hatipli öğrencilerden anlamlı etkinlik

Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda Şehit Murat Akdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bugüne kadar kan vermeyen insanları kan vermeye davet ettiklerini ifade eden Gümüş, "Kan verme alışkanlığını kazandırmak, kan verme konusunda toplumun bütün kesimlerinde bir duyarlılık oluşturmalıyız. Buradaki asıl amacımız, insanlarımızın ihtiyaç duydukları kanı bulabilmeleri. Kan bağışında bulunarak bir yandan sağlığımıza faydasının olduğunu, diğer yandan da kan bekleyen birçok kişinin hayata tutunmasına da yardımcı olduğumuzu unutmamalıyız. Bu kampanya dolayısıyla tüm vatandaşlarımızı Türk Kızılayı'na kan vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

Okul müdürü Recep Güney de öğrencilerin akademik başarılarının yanında insani değerlerle ahlaklı ve erdemli bireyler olarak yetişmelerine, yardımseverlik duygularına sahip olmalarına önem verdiklerini aktardı.

Okulun, 5. sınıf öğrencilerinden oluşan Mehteran Takımının gösterisinin ardından öğretmenler, veliler ve vatandaşlar Kızılay'ın kan bağışı aracına giderek kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 15:12
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