İmam Hatipli Elif, ‘Oxford’ yarışmasında birinci oldu

The Coldest Place on Earth (Dünyadaki En Soğuk Yer) isimli kitaptan esinlenerek çizdiği afişle jüri üyelerinden tam not alan Sonduk, iyi bir dil eğitimiyle gelecekte ülkesine yararlı bireyler yetiştirmek istediğini belirtti. Salgın nedeniyle yüz yüze eğitim olmadığı için yarışma sürecinde zaman zaman zorlandığını anlatan Sonduk, “Yarışmaya katılmam için İngilizce öğretmenim Dilek Güngör bana yardımcı oldu. Kendime güveniyordum. Birinci olmayı çok istiyordum. Derece elde ettiğim için çok mutluyum. Birçok ildeki okuldan öğrenciler yarışmaya katılmıştı. Rakiplerimin arasında birinci seçilmem benim için çok önemliydi” şeklinde konuştu.