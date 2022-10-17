İmam Hatipli Ahmet Hakan da o topa girdi! Hadi bakalım hayırlısı

Ahmet Hakan, "Madenci ölümleri kader midir?" başlıklı yazısında, “Öncelik insan hayatıdır” demeden... -“İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyete göz yummak olmaz” demeden... -“Gereksiz hiçbir riski kabul etmiyoruz” demeden... Sadece ve sadece... “Ne yapalım... Kaderlerinde bu varmış” denemez" ifadelerini kullandı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Adamın biri cinayet işlediğinde ne yapıyoruz?

Cinayet işleyeni yaka paça hapse tıkıyoruz.

“Ne yapalım, ölenin kaderinde bu varmış” deyip cinayet işleyeni salıvermiyoruz.

*

Kader inancı şunu gerektirir:

*

Önce cinayet işleyenin cezası verilir.

Ancak bunun ardından “ölenin kaderinden” söz edilir.

*

Madenci ölümleriyle ilgili olarak da...

-“Öncelik insan hayatıdır” demeden...

-“İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyete göz yummak olmaz” demeden...

-“Gereksiz hiçbir riski kabul etmiyoruz” demeden...

Sadece ve sadece...

“Ne yapalım... Kaderlerinde bu varmış” denemez.

*

Eğer denirse...

Kader inancı, bir duyarsızlık aracı haline getirilmiş olur.

Ve kadere inanç sarsılır.

*

Madencilerin ölümüyle ilgili kimin en ufak bir ihmali varsa ondan hesap sorulmalıdır.

*

Daha fazla kâr hırsıyla insan hayatını karartanların kaderini karartmak şarttır.

Kader inancına bağlılık, ancak bu yolla sağlanabilir."