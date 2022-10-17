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Medya İmam Hatipli Ahmet Hakan da o topa girdi! Hadi bakalım hayırlısı
Medya

İmam Hatipli Ahmet Hakan da o topa girdi! Hadi bakalım hayırlısı

Ahmet Hakan, "Madenci ölümleri kader midir?" başlıklı yazısında, “Öncelik insan hayatıdır” demeden... -“İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyete göz yummak olmaz” demeden... -“Gereksiz hiçbir riski kabul etmiyoruz” demeden... Sadece ve sadece... “Ne yapalım... Kaderlerinde bu varmış” denemez" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 10:27:00 -
İmam Hatipli Ahmet Hakan da o topa girdi! Hadi bakalım hayırlısı

Ahmet Hakan, "Madenci ölümleri kader midir?" başlıklı yazısında, “Öncelik insan hayatıdır” demeden... -“İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyete göz yummak olmaz” demeden... -“Gereksiz hiçbir riski kabul etmiyoruz” demeden... Sadece ve sadece... “Ne yapalım... Kaderlerinde bu varmış” denemez" ifadelerini kullandı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Adamın biri cinayet işlediğinde ne yapıyoruz?

Cinayet işleyeni yaka paça hapse tıkıyoruz.

“Ne yapalım, ölenin kaderinde bu varmış” deyip cinayet işleyeni salıvermiyoruz.

*

Kader inancı şunu gerektirir:

*

Önce cinayet işleyenin cezası verilir.

Ancak bunun ardından “ölenin kaderinden” söz edilir.

 

*

Madenci ölümleriyle ilgili olarak da...

-“Öncelik insan hayatıdır” demeden...

-“İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyete göz yummak olmaz” demeden...

-“Gereksiz hiçbir riski kabul etmiyoruz” demeden...

Sadece ve sadece...

“Ne yapalım... Kaderlerinde bu varmış” denemez.

*

Eğer denirse...

Kader inancı, bir duyarsızlık aracı haline getirilmiş olur.

Ve kadere inanç sarsılır.

*

Madencilerin ölümüyle ilgili kimin en ufak bir ihmali varsa ondan hesap sorulmalıdır.

*

Daha fazla kâr hırsıyla insan hayatını karartanların kaderini karartmak şarttır.

Kader inancına bağlılık, ancak bu yolla sağlanabilir."

 

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Yorumlar

Ahmet

Isinize gelince Ahmet Hakan bir tane, gelmezse Hergele Ahmet...Oh ne ala ne ala...

Vahap Kalyoncu

Hadisi şeriflerde kaza,sel,yangın,deprem gibi doğal afetlerde hatta denizde boğulanın bile şehit sayılacağını ancak bunun dereceleri olduğunu bildiren durumlar kesin olarak vardır inanan inanır inanmayan inanmaz onun bileceği iştir.Kazaya gelince maalesef ülkemizde ölen öldüğü ile kalır soma davası 7 sene oldu bitmedi gitti yani kazanın sorumluları ceza almıyor vicdanlar kanıyor ve kazalar devam ediyor mesela dünyanın kömürünü çıkaran Rusyada bu kazalar neden olmaz.Demem o ki adalet konusunda maalesef hep sınıfta kalıyoruz.
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