İmam Hatipli Ahmet Hakan da o topa girdi! Hadi bakalım hayırlısı
Ahmet Hakan, "Madenci ölümleri kader midir?" başlıklı yazısında, “Öncelik insan hayatıdır” demeden... -“İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyete göz yummak olmaz” demeden... -“Gereksiz hiçbir riski kabul etmiyoruz” demeden... Sadece ve sadece... “Ne yapalım... Kaderlerinde bu varmış” denemez" ifadelerini kullandı.
Ahmet Hakan, "Madenci ölümleri kader midir?" başlıklı yazısında, “Öncelik insan hayatıdır” demeden... -“İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyete göz yummak olmaz” demeden... -“Gereksiz hiçbir riski kabul etmiyoruz” demeden... Sadece ve sadece... “Ne yapalım... Kaderlerinde bu varmış” denemez" ifadelerini kullandı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:
"Adamın biri cinayet işlediğinde ne yapıyoruz?
Cinayet işleyeni yaka paça hapse tıkıyoruz.
“Ne yapalım, ölenin kaderinde bu varmış” deyip cinayet işleyeni salıvermiyoruz.
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Kader inancı şunu gerektirir:
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Önce cinayet işleyenin cezası verilir.
Ancak bunun ardından “ölenin kaderinden” söz edilir.
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Madenci ölümleriyle ilgili olarak da...
-“Öncelik insan hayatıdır” demeden...
-“İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyete göz yummak olmaz” demeden...
-“Gereksiz hiçbir riski kabul etmiyoruz” demeden...
Sadece ve sadece...
“Ne yapalım... Kaderlerinde bu varmış” denemez.
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Eğer denirse...
Kader inancı, bir duyarsızlık aracı haline getirilmiş olur.
Ve kadere inanç sarsılır.
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Madencilerin ölümüyle ilgili kimin en ufak bir ihmali varsa ondan hesap sorulmalıdır.
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Daha fazla kâr hırsıyla insan hayatını karartanların kaderini karartmak şarttır.
Kader inancına bağlılık, ancak bu yolla sağlanabilir."