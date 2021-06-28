İmam Hatipler dünyaya model okul olacak! İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün, Akit’e açıklamalarda bulundu

İmam Hatip Okulları bütün engellemelere rağmen halkın büyük fedakârlıklarıyla kuruldu. İlk kurucular adanmışlık ruhu içerisinde adeta destan yazarak bu okullara canları pahasına sahip çıktılar. Milli, manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirme gayesiyle çıktıkları yolda zorlukları aşa aşa İmam Hatipleri bugüne taşıdılar. İmam Hatip mücadelesinde İlim Yayma Cemiyeti’nin ayrı bir yeri var. Verilen zorlu mücadelede yılmadan yorulmadan koşturan cemiyet mensupları dindar gençliğin yetişmesinde öncü rol üstlendiler. Biz de İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ile dünden bugüne İmam Hatip’leri ve STK’lara düşen rolü konuştuk.

Kimlik yabancılaşmasına karşı dirençli bir nesil yetiştiriliyor

İmam Hatip liseleri her zaman gündemde. İmam Hatip okulları kuruluşundan bugüne bu topluma neler kattı?

- İmam Hatip okullarının farklılığı, verdiği dini eğitim kadar, toplumsal değerleri dikkate almayan modernleşme tecrübesinin yol açtığı kimlik yabancılaşmasına ve değer bunalımına dirençli bir nesil yetiştirilmesi ile ilgilidir. Aile içinde aktarılan kültürel birikimle çelişmeyen bir eğitim vermeleri sebebiyle İmam Hatipler, zamanla toplum için bir çekim alanı haline dönüşmüştür. Bu okulların varlığı kız çocuklarının okutulması yönünde de önemli bir motivasyon kaynağı olmuştur.

Yatılı olarak ülke çapında hızla yaygınlık kazanan bu okulların temel olarak üç büyük sosyal ve siyasal yansıması olmuştur. Bunlardan ilki, Anadolu çocuklarının şehirlere taşınarak önce şehirlileşme sürecini tamamlaması, ardından da siyasetten bürokrasiye, akademiden iş dünyasına kadar farklı alanlardan sisteme girmesine imkan sağlayan bir kapı vazifesi görmüş olmasıdır. İkinci önemli yansıması, ötekileştirilen dindar kitlelerin, yeniden kendi varlıklarını fikri ve sosyal gerçeklik düzeyinde ifade etme imkanı bulmasını sağlamak olmuştur. Bu iki sürecin tabi bir sonucu olarak üçüncü bir yansıma da, ülke çapında yaygın ve güçlü bir sosyal ağın meydana gelmesidir. Bu ağ sayesinde toplumsal örgütlenme ve dönüşüm ciddi bir ivme kazanmıştır.

Proje İmam Hatipler, parlak çıkışlarıyla göz dolduruyor

İmam Hatip okulları son dönemde artıyor ama nitelik anlamında geriye gidiyor gibi eleştiriler var bu hususta ne söylersiniz?

- Eğitim çok boyutlu bir meseledir. Türkiye gibi siyasal gündeminde istikrarsızlıkların yaşandığı, ideolojik gerilimlerin eğitime aksettiği bir ülkede, eğitimin doğasında var olan zorluk daha da artmaktadır. İmam Hatip okulları 28 Şubat süreciyle ciddi bir daralmaya maruz kaldı. Sonra haksız yere uygulanan bu kısıtlar ortadan kalktığında milletimizin teveccühü ile öğrenci sayıları hızlı bir şekilde tekrar arttı. Nicelik olarak bu kadar hızlı yükseliş, bazı aksamalara sebep oldu. Ancak yıllara göre değerlendirdiğimizde İmam Hatiplerin niceliğiyle birlikte niteliğinde de büyük bir artışın ortaya çıktığını görmekteyiz. Bu süreç her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Farklı alanlara odaklanan proje İmam Hatipler, parlak çıkışlarıyla göz dolduruyor. Eleştirilerin büyük bölümünü, eğitimin doğasındaki tedriciliği kaçıran iyi niyetli serzenişler olarak görüyorum.

68 kurucumuzun hepsi birer kahramandır

İmam Hatipler için mücadele veren adanmış şahsiyetler arasında sizi en çok etkileyen kimlerdir? Hangi yönleriyle sizi etkilemişlerdir?

- Toplum hareketi olan İmam Hatiplerin, ismi bilinenlerden çok daha fazla isimsiz kahramanları vardır. Bu konuda okulun açılış iznini veren Adnan Menderes’i, Tevfik İleri’yi ve okulun müfredatını hazırlayan Celal Hoca’yı öncelikle zikretmem gerekir. Resmi izni alındıktan sonra okulların binasını yapma, yurdunu inşa etme ve talebenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere İlim Yayma Cemiyeti kurulmuş ve İstanbul’da ilk İmam Hatip Okulu’nu kiraladıkları bir binada eğitime başlatmışlardır. Bu sebeple Türkiye’nin sosyolojisini temsil eden 68 kurucumuzun hepsi birer kahramandır.

Ama içlerinden bir kaçını zikredeyim müsaadenizle. General Ömer Cemal Karabekir, İstanbul işgali sırasında Maçka Silahhanesinden Anadolu’da yürütülen Milli Mücadeleye silah taşıyan isimlerden biridir. Av. Ahmet Vehbi Çıkrıkçı, Balıkesir’de Kuvayı Milliye silahlı direnişini başlatan öncülerdendir. Av. Seniyyüddin Başak, Lozan’daki hukuk heyeti üyelerindendir. Hasan Hikmet Demirbağ, Mehmet Akif’in dostu ve Sebilürreşad dergisi yazarıdır. Hepsi ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmiş, sonra da milletin ruhunu inşa edecek madde – mana dengesini ortaya koyacak bir eğitim sisteminin hayata geçmesi için bir araya gelmişlerdir. Binlerce isimsiz kahramanı temsilen bu öncülerimizin isimlerini zikretmiş olayım.

İmam-hatiplerin 2023 vizyonunda neler var ya da neler olmalı?

- İnsanlığın kurtuluşu, bilimin değerle birlikte verildiği dengeli bir eğitim sistemindedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 Vizyon belgesinde de bu vurguya yer verilmiştir. İmam Hatip, -başta da ifade ettim- modern dönem İslam Okulu arayışları sonucu ortaya çıkan bilim – değer dengesini gözeten bir okuldur. İnsanlığın bu bakış açısına her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Bu sebeple, İmam Hatipler önümüzdeki yıllarda Türkiye sınırlarını aşarak -başta İslam dünyası olmak üzere- uluslararası bir model okul olacaktır. Biz buna inanıyoruz ve bunun gerçekleşmesi için çalışıyoruz.

Milletimizin imam-hatipler hususunda geçmişe oranla hassasiyeti nasıl sizce? Bir gerileme var mı?

- Sosyal meseleler, bakıldığı yere göre farklı şekilde yorumlanabilir. Toplumumuzun büyük çoğunluğu din ve değer eğitiminin gerekli olduğu düşüncesinde. Bunu yapılmış olan farklı araştırma verileri ortaya koymaktadır. İmam Hatiplere olan teveccühü, son yıllardaki öğrenci sayıları üzerinden değerlendirdiğimizde oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Okulların yükselen akademik başarısının var olan teveccühü daha yukarılara çıkaracağı kanaatindeyim.

