İmam hatipler, birlik ve kardeşliğin sigortasıdır

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Sivas’ta gerçekleştirilen 19’uncu İmam Hatipler Kurultayı kapanış dersi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından gerçekleştirildi. Hassas bir dönemden geçtiğimizi belirten Erbaş, şunları dile getirdi:

Medeniyetin temsilcisi

“Hızlı gelişmelere şahit oluyoruz. Bu süreçte özellikle din, inanç ve dindarlıkla ilgili konuların daha çok gündeme geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla imam-hatip neslinin, milletimize, ümmete ve insanlığa hizmet vazifesini, tüm bu gelişmelerin farkında olarak sağduyulu bir yaklaşımla, bilgi, şuur ve ferasetle, çok güçlü ve düzenli şekilde yerine getirmesi hayati önem arz ediyor. Zira imam-hatip nesli yüce bir inancın ve medeniyetin temsilcisidir. Milletimizin birlik-beraberlik harcıdır. Kardeşlik sigortasıdır. Güzel ahlakın ihyasından merhamet medeniyetinin inşasına kadar her alanda öncü bir nesildir. İmam Hatipler; milletimizin yüreğindeki inancın, mücadele ruhunun, azminin, duasının, umudunun, gelecek heyecanının temsilcisi bir nesildir. Dolayısıyla bugün bizler, imam hatiplere gönül verenlerin nasıl bir nesil için çalıştıklarını iyi anlamak ve o ideali hep canlı tutmak zorundayız.”

Hizmet ehli

4 kardeşi ve 4 çocuğu ile birlikte İmam Hatipliler neslinin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu kaydeden Ali Erbaş, şöyle devam etti: “Çünkü İmam Hatipliler nesli, var olduğu günden beri, milletten aldığı güçle vatanına milletine, devletine hizmette hiçbir fedakârlıktan geri durmamıştır. Hepimiz biliyoruz, imam hatip nesli pek çok zorluklarla karşılaştı. Ötekileştirme politikalarına, psikolojik baskılara maruz kaldı. Haklarından mahrum bırakıldı. Medenî cesareti kırılmak istendi. Kendini ispat etmek için daha çok çalışmak zorunda kaldı. Darbeler, muhtıralar, ihanetler nedeniyle ülkemizin zor zamanları, imam hatip nesli için daha zor geçti. Ama en zor dönemlerde bile vatanına, milletine, devletine, değerlerine hizmetten geri durmadı.

Yeni nesli anlamalıyız

Her şeyin çok hızlı değiştiği bir zamanda, adeta bir hız çağında yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. 1950’lerin nesli, 60-70’lerin nesli; 80’lerden 90’lardan geçelim, 2000’lerin nesli, son birkaç yılın nesline göre ‘eski’ kalıyor. Yeni nesli anlamak, tanımak zorundayız. Aileden başlayan ahlâk eğitimi, sorumluluk ve sorumluluk şuuru, kitap sevgisi, sağlıklı arkadaş ve dost çevresi gibi alanları yeniden tahkim etmek zorundayız. Hayat boşluk kabul etmez. Bizim dokunamadığımız nesillerin kalbi başkaları tarafından doldurulacak ama bu bazen felaketlere sebep olacaktır. Dolayısıyla bu ülkenin bütün çocuklarına, gençlerine inancını, medeniyetini, tarihini, kültürünü tanıtmak zorundayız.”

En büyük destekçi halk

1200 katılımcı ile gerçekleştirilen kurultayda açıklanan 12 maddelik sonuç bildirgesinde ise şunlar vurgulandı: “Bu okullar öğrencilerinin çoğunluğu tarafından İslam’ı ve güzel ahlakı öğrenmek için tercih edilen ve yükseköğretimin farklı bölümlerine öğrenci yetiştiren kurumlar haline gelmiştir. İmam Hatip Okulları kurulduğu günden itibaren milyonlarca mezun vermiş ve mezunları ülkemizin eğitim, bilim, sanat ve spor gibi pek çok alanında önemli hizmetlere imza atmıştır. Ayrıca ülkemizde sağlıklı ve doğru bir din anlayışının oluşmasına katkı sağlamıştır. İmam Hatip Okullarının bugüne kadar en büyük hamisi ve destekçisi halkımız olmuştur.”