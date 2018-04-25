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İmam hatip öğrencilerinden Doğu Gutalılara yardım eli

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Üsküdar Temsilciliği aracılığıyla Suriye'nin Doğu Guta bölgesinden tahliye edilenlere hazırladığı yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:00
İmam hatip öğrencilerinden Doğu Gutalılara yardım eli

Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde, uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan okul müdiresi Prof. Dr. Aşkın Asan, öğrencilerin uluslararası sorunlara çok duyarlı olduğunu belirterek, Doğu Gutalılara yardım malzemesi göndermeye karar verdiklerini söyledi.

PAKETLERİN ÜZERİNE ÇOCUKLAR İÇİN NOTLAR YAZILDI

Yardım tırında hijyen malzemelerinden yiyeceklere kadar her türlü malzemenin bulunduğunu aktaran Asan, "Okulumuzda 30 Suriyeli öğrenci mevcut. Suriyeli öğrencilerimiz yardım paketlerinin üzerine oradaki çocuklar için notlar yazdı. Çocuklar, Kudüs başta olmak üzere Arakan'a da yardım gönderdi." diye konuştu.

Üsküdar Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Algün de yardım gönderen öğrencilere teşekkür ederek, "İhtiyaç malzemelerini yollamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Savaş esaretiyle boğuşan çocuklarımıza duyarlılık gösteren her bir öğrencimizi tebrik ediyorum. İnşallah Suriye'deki çocuklarımız Türkiye'deki çocuklarımız gibi güvende olur ve yaşam hakkına müdahale edilmez." ifadelerini kullandı.

Yardım tırı, dua edilmesinin ardından yola çıktı.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 14:00
  1. Tenzili Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lİsesi
  2. İHH
  3. Üsküdar
  4. Doğu Guta
  5. İnsani Yardım Vakfı

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