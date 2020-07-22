İmam Hatip Liseleri 2020 taban puanları yüzdelik dilimleri

20 Haziran’da yapılan ve 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler bu kez de lise tercihleri için koşuşturmaya başladı. Merkezi ve yerel yerleştirme ile öğrenciler 29 Temmuz tarihine kadar tercihlerini yapabilecek.