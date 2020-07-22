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Eğitim

İmam Hatip Liseleri 2020 taban puanları yüzdelik dilimleri

20 Haziran’da yapılan ve 2020 LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler bu kez de lise tercihleri için koşuşturmaya başladı. Merkezi ve yerel yerleştirme ile öğrenciler 29 Temmuz tarihine kadar tercihlerini yapabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 20:03:00 -
İmam Hatip Liseleri 2020 taban puanları yüzdelik dilimleri

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzunu "meb.gov.tr" adresinden açıkladı.

LGS 2020 tercihleri ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) açıklanan kılavuza göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılabilecek. Yerleştirme sonuçları, 10 Ağustos'ta açıklanacak. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başlayacak ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. İşte İmam Hatip Liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri 

LGS 2020 lise puanları yüzdelik dilimleri için tıklayınız

MEB e okul tercihleri için tıklayınız

 

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