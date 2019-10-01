İmam bayıldı yemeğinin hikayesi nedir? Neden bu yemeğe imam bayıldı denmiştir?

İmam bayıldı ülkemizde en çok tüketilen yiyeceklerin arasında patlıcan ilk sıralarda yer almaktadır. Patlıcan ile yapılan yemekler arasında da imam bayıldı oldukça sıkça yapılan yemeklerdendir. İster ana yemeğin yanında zeytinyağlı meze olarak sunum yapın, isterseniz de ana yemek olarak misafirlerinize ikram edebileceğiniz imam bayıldı yemeği için malzemeleri hazırlayın. İmam bayıldı yemeğinin hikayesi merak edilir. Bu yemeğe neden imam bayıldı adı verilmiştir? İşte İmam bayıldı yemeğinin hikayesi...

İmam bayıldı yemeğinin hikayesi nedir?

İmam bayıldı ismi itibariyle, imam sarığıyla birlikte din ve mutfak işlerinin birbirinden ayrılamadığı lezzetlerimizdendir. Bu yemeğe neden imam bayıldı dendiğine dair iki farklı rivayet vardır:

Eski zamanda bir imam, imam bayıldının mucidi olan karısının elinden bu yemeği yiyince o kadar çok beğenir ki bayılır. Aynı rivayetin detayları da der ki lezzeti olduğu kadar içindeki malzemelerden biri de imamı bayıltmış olabilir.

İkinci rivayet ise: Yine eski bir zamanda, bir imam zengin bir zeytinyağı tüccarıyla evlenir. Boğazına düşkün olan imamın eşinin çeyizinde bol miktarda zeytinyağı bulunur. Çiçeği burnunda eş kocasına sürekli bu zeytinyağıyla imam bayıldı yapar. Tabii henüz yemeğin ismi imam bayıldı değildir. Yemeği çok beğenen imam, her gün aynı yemeği ister. Günler geçer, imam yemekte imam bayıldı olmadığını görür, artık zeytinyağları olmadığı için eşinin hazırlayamadığını öğrenir ve üzüntüden bayılır.

İmam bayıldı nasıl yapılır?

Malzemeler:

-8 orta boy patlıcan

-4 soğan

-12 diş sarımsak

-3 domates

-4 sivri biber

-1 çay bardağı zeytinyağı

-Tuz

-Karabiber

-2 kesme şeker

-2 su bardağı sıcak su

Domates sosu için:

-3 yemek kaşığı zeytinyağı

-Yarım su bardağı rendelenmiş domates

-1 tatlı kaşığı domates salçası

Kızartmak için:

-Ayçiçek yağı

Üzeri için:

-Maydanoz yaprakları

Nasıl yapılır?

-Patlıcanların sap kısımlarını kesmeden alacalı soyun. Acısını almak için tuzlu suda 10 dakika bekletin. Süzüp kağıt havlu ile kurulayın.

-Soğanları soyup piyazlık doğrayın. Sarımsakları ayıklayın. Domatesleri soyup küp doğrayın. Biberleri temizleyip ortadan ikiye kesin ve ince doğrayın.

-Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğan ve tuzu ilave edip soteleyin. Sarımsak, domates, biber, şeker ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 10 dakika pişirin.

-Ayçiçeği yağını bir tavada ısıtın. Isınan yağda patlıcanları iki taraflı hafif kızartın. Kızaran patlıcanları kağıt havlu üzerine alıp fazla yağını çektirin.

-Patlıcanları yayvan bir tencereye aralıklı olarak yerleştirin. Orta kısımlarını bıçakla hafif kesip açın ve soğanlı harcı paylaştırın.

-Tencerenin kenarından 2 su bardağı sıcak su ekleyin. Kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika suyunu çekene kadar pişirin.

-Domates sosu hazırlamak için zeytinyağını tavada ısıtın. Rendelenmiş domatesi ve salçayı ekleyip bir taşım kaynatın. Sosu bir servis tabağına alın.

-Üzerine patlıcanları yerleştirip ince kıyılmış maydanoz serpin.

-Soğuk servis yapın.