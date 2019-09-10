İmalat hattından kalktı! F-35’ten meraklandıran uçuş İtalya'daki F-35 imalat hattında Hollanda için imal edilen F-009 kuyruk numaralı F-35 savaş uçağı gökyüzü ile buluştu.

İtalya'daki F-35 imalat hattında Hollanda için imal edilen ilk F-35 gökyüzü ile tanıştı. Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne F-35 teslimatı artık İtalya'daki imalat hattından gerçekleştirilecek. Bugün İtalya'da Novara'nın kuzeyindeki Cameri'de üretilen ilk Hollanda F-35'i gökyüzü ile tanıştı. F-009 kuyruk numaralı uçak, 9'uncu ay olan Eylül’ün 9'unda, 2019 yılında havalandı. İlk uçuşun başarılı olduğu açıklandı. Testlerin tamamlanmasının ardından uçağın 31 Ekim 2019 tarihinde Hollanda'ya teslim edilmesi hedefleniyor. Üç imalat hattı Uçağın ana imalat hattı ABD'de, Lockheed Martin tesislerinde. Ayrıca İtalya'nın yanı sıra Japonya'da da F-35 üretim hattı bulunuyor.

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