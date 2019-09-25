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'İmaj'ın katıldığı aramada yaklaşık 4 kilogram kubar ele geçirildi

Kırklareli'de Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpeği 'İmaj' ile bölgede gerçekleştirilen araştırmada 3 kilo 950 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 15:21
'İmaj'ın katıldığı aramada yaklaşık 4 kilogram kubar ele geçirildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kenevir bitkilerini toplayan şahıs suçüstü yakalandı. Arazide yapılan aramada 3 kilo 965 gram kubar esrar maddesi de ele geçirildi.

Suçüstü yakalandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Çeşmekolu köyü Çeşme mevkiinde Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde imal etmek üzere kenevir bitkisi ekildiği ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde arama köpeği 'İmaj' ile bölgede gerçekleştirilen araştırmada kenevir bitkilerini toplayan Y.A. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan araştırmalar neticesinde araziye gizlenmiş halde bulunan plastik bidon ve çuval içerisindeki 3 kilo 950 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alındı

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Y.A.'nın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada ise satışa hazır halde 15.7 gram kubar esrar maddesi bulundu.

Cumhuriyet savcısının verdiği talimat üzerine aramalarda ele geçirilen toplam 3 kilo 965,7 gram kubar esrar maddesine el konulurken, şüpheli şahıs Y.A. gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:21
  1. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi
  2. jandarma ekipleri
  3. kenevir
  4. kubar esrar maddesi
  5. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı
  6. uyuşturucu madde arama köpeği
  7. Cumhuriyet savcısı

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