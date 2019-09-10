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İ.M. Kayserispor için canlı yayında destek aranacak

İstikbal Mobilya Kayserispor için 19 Eylül akşamı düzenlenecek olan programda, canlı yayında forma satışı yapılarak ve SMS kampanyası ile destek aranacak.

10 Eylül 2019 Salı 20:36
İ.M. Kayserispor için canlı yayında destek aranacak

İstikbal Mobilya Kayserispor için 19 Eylül akşamı düzenlenecek olan programda, canlı yayında forma satışı yapılarak ve SMS kampanyası ile destek aranacak.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir ile birlikte kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Günaydın, “Kayserispor’a yardım etmeme gibi bir gerekçe ortadan kalkmış olacak. Bu gerekçelerin hepsini ortadan kaldırıyoruz. Evimizde otururken, statta maç izlerken Kayserispor’a yardımı gerçekleştirecek enstrümanları hayata geçiriyoruz. İş adamlarımızdan ciddi katkılar bekliyoruz. Sanayicilerimizden katkılar bekliyoruz. Elbette yükü belirli kesimlere yüklememek lazım. Herkesin bu yükü yüklenmesini bekliyoruz. Biz Kayserispor’u layık olduğu yere Kayseri olarak bir bütün olarak bu amacımızı gerçekleştireceğiz” dedi.


Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Gerek taraftarımızla gerek Kayserili iş adamlarımızla gerekse yerel yöneticilerlekısacası Kayseri nefesini soluyan, ‘Ben Kayseriliyim’ diyen herkesin sahip çıkması gereken bir konuyu bugün burada paylaşıyoruz. Elbette Kayseri’nin değerleri var. Erciyes bir değer, Kayserispor bir değerdir. Önemli olan bunlara sahip çıkmak ve bu değerleri gündeme taşıyarak hep olumlu yönleriyle tanıtmaktır. Bunların içerisinde Kayserispor bizim olmazsa olmazımızdır. Profesyonel takımların olduğu şehirler daha çok gündemde kalıyor ve kendisinden daha çok söz ediliyor. Biz Kayseri’mizin hep güzel anılmasını ve güzel konuşulmasını önemsiyoruz. Valimizin başlattığı SMS kampanyasına da her türlü desteği vermemiz gerektiğini, Kayserispor’a sahip çıkma hissini bazı kesimlere yıkma anlayışından uzaklaşıp her kesimin bunda yer alması gerektiğini önemsiyorum” ifadelerini kullandı.


Düzenlenecek olan program hakkında bilgiler veren Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, “Bundan birkaç ay önce Kayserispor ile ilgili yapmış olduğumuz toplantılarda valimizin, belediye başkanımızın ve vekillerimizin ortak kanaati sadece bilet, loca gibi bir takım gelirlerden ziyade Kayserisor’u sahiplenmekampanyası yapalım diye konuşuldu. Bunun için önce 3 operatörden ortak bir numara alarak SMS kampanyasını başlattık. 19 Eylül’de yapacağımız lansmanımızı Türkiye’de Beyaz TV ve Avrupa’da TGRT Avrupa canlı yayınlayarak duyuracağız. Burada Kayserili iş adamlarımızın, zenginlerimizin ve yurtiçi veya yurtdışında Kayserispor’u sevenlerin yardımlarına başvuracağız” diye konuştu.


Konuşmaların ardından protokol, yardım kampanyasına SMS göndererek 10 TL yardımda bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 20:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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