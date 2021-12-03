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Gündem İlyas Salman'dan diğerlerine örnek olacak vasiyet! 'Cenazemde ne İmam...'
Gündem

İlyas Salman'dan diğerlerine örnek olacak vasiyet! 'Cenazemde ne İmam...'

Hayatı boyunca İslami değerleri hedef alıp, Müslümanlara "gerici" diye hakaret eden İlyas Salman, cenazesinde İmam istemediğini vasiyet etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-03 16:39:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Nüfusunun büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu ülkemizde, bazı kendini bilmez "inançsızlar""inançsızlıkları" ile kimse ilgilenmezken, dindar insanların değerlerini hedef alıyor. Ömürleri İslam karşıtlığı ile geçip, Müslümanları ötekeleştiren kimselerin, ölümlerinde ise cenaze namazları, yaşam boyunca hedef aldıkları İmamlar tarafından kılınıyor.

'Hedef gösteriliyorum' demagojisi!

Cenazeleri İmamlar tarafından kıldırıldığı hatırlatılan bu kişiler, dini değerleri "gericilik" diye yorumlayıp hakaret etmelerine karşın, hedef gösterildiklerini iddia ederek demagojiye başvuruyor.

İlyas Salman: Cenazeme ne Sunni hocası ne Alevi dedesi gelecek

Yeşilçam'ın birkaç filminde rol aldıktan sonra tarihe gömülen İlyas Salman da Müslümanların inançlarına dil uzattığı açıklamaları ile defalarca gündeme geldi. Bir yandan okullarda zorunlu din eğitiminin kaldırılması için çağrı yapan Salman, diğer yandan İslam ile ilgili yaptığı her konuşmasında İslam Dini'ne "gericilik", Müslümanlara "gerici" hakaretinde bulundu.

'Ne Alevi dedesi gelecek ne Sunni hocası'

Magazin Noteri programına katılan Salman, Ali Eyüboğlu ve Seher Kılıç'ın sorularını cevapladı. Salman, kendine benzeyen diğerlerine örnek olacak ifadeler kullandı.

Eyüboğlu, Salman'a, "İlyas Salman'ın ailesine bıraktığı 'ölüm' vasiyeti var mı?" diye sordu. Salman, cenazesinde İmam istemediğini belirterek, "Başıma ne Alevi dedesi gelecek ne Sunni hocası gelecek. Gelmesin dedim. Ne haham ne papaz gelecek." ifadelerini kullandı.

'Beni yıkamayacaklar'

85 yaşındaki babasının cenaze töreninde kendini yerden yere vuran, ayakta durmakta güçlük çeken Salman, kendi cenazesinde şarkıların, türkülerin olacağını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Benim arkadaşlarım, yoldaşlarım toplanacaklar. Türküleri, şarkıları, şiirleri ile yollayacaklar ve yıkamayacaklar beni. Dünyadaki kirimle gideceğim. Hangi elbise ile ölmüşsem o elbise ile gömüleceğim."

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