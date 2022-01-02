İlyas Salman hakkında hapis istemiyle dava!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sözde oyuncu İlyas Salman’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Türkiye Hükümeti’ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamaya yönelik sözler söylediğinin ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Hazırlanan iddianameye Adalet Bakanlığı soruşturma izni vererek fezleke düzenledi. İddianame kabul edilip hakkında soruşturma açılan İlyas Salman, ifadesinde videoda söylediği sözlerin suç teşkil etmediğini, söylemlerinde aşağılama kastının olmadığını, düşünce ve fikir özgürlüğü kapsamında ifadeler kullandığını söylediği öğrenildi.

Mart ayında hakim karşısına çıkacak

Ayrıca Salman, ifadesinde muhalif bir kişi olarak daha iyi bir gelecek oluşturmak için eleştiri yapılması gerektiğini ifade ederek üzerine atılan suçlamayı reddetti.

İddianamede şüpheli İlyas Salman’ın "Türk milletini alenen aşağılama" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianameyi mahkeme kabul etti. Tutuksuz yargılanacak şüpheli Salman, önümüzdeki Mart ayında Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.