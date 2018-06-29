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İlmek ilmek 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Harekatı'nı işlediler

Osmanlı'dan bu yana çeyizlerdeki en nadide parçalar arasında yer alan Kahramanmaraş'a özgü geleneksel el sanatı "sim sırma" için düzenlenen yarışmada kadınların ilmek ilmek işlediği 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Harekatı ile yöresel motifli çalışmalar ödüllendirildi.

29 Haziran 2018 Cuma 16:15
İlmek ilmek 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Harekatı'nı işlediler

Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi ile Suzan ve Abdulhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde düzenlenen "Kahramanmaraş'ın hünerli elleri yarışıyor" temalı Geleneksel Maraş İşi Sim Sırma Yarışması için bir alışveriş merkezinde sergi ve ödül töreni düzenlendi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, teknoloji geliştikçe insanların üretileni kolay almaya başlayınca bu tür üretimi zor olan işlere rağbetin git gide azaldığını belirterek, "Burada bir el emeği ve göz nuru var. Bunlar bir sanat eseridir. Burada yapılan işler insanların aslında bu güzelliğin farkına varmasını sağlamaktır." dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise Kahramanmaraş'a özgü sim sırma çalışmalarının devam etmesi, unutturulmaması için gayret gösterdiklerini söyledi.

Çalışmaların içerisinde çok yaratıcı işlerin bulunduğunu dile getiren Mahçiçek, 15 Temmuz'dan besmeleye kadar hemen her türlü çalışmanın sergide yer aldığını ifade etti.

'ASKERİMİZİN DURUŞU BENİ ÇOK DUYGULANDIRMIŞTI'

Zeytin Dalı Harekatı özel ödülünü alan Münevver Aksu da 14 yıldır sim sırma yaptığını ve kendisi için bu işin bir sevda olduğunu kaydetti.

Yarışmayı duyduğunda Zeytin Dalı Harekatını anlatmak istediğini dile getiren Aksu, "Zeytin Dalı Harekatı'nda askerlerimizin özellikle oradaki masum çocuklara, yaşlılara korumacı olarak davrandığı için masum halkı koruduğu için çalışmamda bu harekata yer verdim. Askerimizin duruşu beni çok duygulandırmıştı. Çalışmayı bir ayda tamamlayabildim." diye konuştu.

'EN BÜYÜK ACILARIMIZDAN BİRİSİ 15 TEMMUZ GECESİYDİ'

15 Temmuz direnişi çalışmasıyla Hatice Emlik de Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bu sanata büyük önem verdiğini, en güzel el sanatlarından biri olduğunu belirtti.

Sim sırma yarışmasını duyunca ilk önce aklına Türkiye'nin ikinci Kurtuluş Savaşı olan 15 Temmuz aklına geldiğini vurgulayan Emlik, "15 Temmuz'u unutturmamak için ilmek ilmek sırmayla işledim. En büyük acılarımızdan birisi 15 Temmuz gecesiydi. O gece vatanımız için çok önemliydi. Çalışmada tank, zaferimizin timsali bayrak ve düşmanların İstanbul Boğaz Köprüsü'nden geçmeye çalışmasına engel olan köprüyü işledim." dedi.

Dereceye girenlerin ödülleri, Onikişubat Kaymakamı Mustafa Çek, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen tarafından verildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 16:15
  1. Kahramanmaraş
  2. İstanbul
  3. 15 Temmuz
  4. Zeytindalı Harekatı

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