İlme Destek Derneği, dijital kütüphanesini hayata geçirdi

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İslami ilimler alanında çalışmalarına devam eden Ankara merkezli İlme Destek Derneği (İLDES), dijital kütüphane çalışmasını hayata geçirdi. Şimdiye kadar bin 160'dan fazla İslami ilimler ve tarih bilimiyle ilişkili başucu eserin yer aldığı dijital kütüphane, önümüzdeki aylarda yeni kitaplarla geliştirilecek.

FARSÇA VE URDUCA KİTAPLAR DA OLACAK

Şimdiye kadar Türkçe, Osmanlıca, Arapça ve İngilizce kitapların yüklendiği dijital kütüphaneye önümüzdeki dönemde Farsça ve Urduca kitaplarında takviye edilmesi bekleniyor.

Kütüphanede edebiyat, hadis, fıkıh, tarih gibi pek çok disiplinden farklı dillerde çalışmalara yer verildi.

HEDEF 10 BİNDEN FAZLA DİJİTAL KİTAP

Dijital İLDES Kütüphanesi fikrini kısa zamanda hayata geçirdiklerini söyleyen İLDES Başkanı Veli Kamiloğlu, ''Talebelerin ihtiyaç duyduğu, merci ve kaynak olarak bilinen klasik eserleri koyma çabasındayız. İslami ilimlere ve diğer ilmi çalışmalara öğrencilerimizin kolaylıkla ulaşmalarını sağlamak istiyoruz. Ben bu dijital kütüphanemizin kısa bir zamanda ilim hayatımıza yeni bir soluk getireceğini düşünüyorum.'' dedi. Kamiloğlu, ''Nihayetinde 10 binden fazla kitabı dijital sistemimize aktarmak istiyoruz.'' diye konuştu.

Dijital kütüphaneye İLDES'in sitesinden ulaşılabiliyor.