İllüstratör Rabia Alabay’ın ‘Kişisel İllüstrasyon’ sergisi sanatseverle buluşuyor

İllüstratör Rabia Alabay’ın “Kişisel İllüstrasyon” sergisi 1 Haziran’da Ankara Mustafa Ayaz Müzesinde sanatseverle buluşacak.

Genç illüstratör Alabay, yıllardır çizdiği dijital illüstrasyonlarını kişisel sergisinde bir araya getiriyor. Sergide, sanatçının 2016 yılından itibaren ürettiği illüstrasyonlar yer alacak.

Pedagojik formasyon eğitimi almış olan sanatçı, daha çok resimli çocuk kitabı alanında dijital illüstrasyonlar üretiyor. Bu illüstrasyonları, değişen ve gelişen teknoloji çağında farklı elektronik cihazlar kullanarak geliştiriyor. Çeşitli konuları illüstrasyonlarında işleyen sanatçı, kişisel illüstrasyon sergisinde, genellikle karakter tasarımlarına yer veriyor. Karakter tasarımlarının yanı sıra, resimli çocuk kitabı tasarımı ve betimleyici illüstrasyonlar da sanatçının sergisinde yer alan başlıca çalışmalardan.

Sergi 1-12 Haziran tarihlerinde Ankara Mustafa Ayaz Müzesinde herkese açık ve ücretsiz olacak.Pazartesileri kapalı olan müze diğer günler 10.00 ila 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Rabia Alabay kimdir?

İllüstratör Rabia Alabay 1991 yılında Kayseri’de doğdu. Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden bölüm birincisi ve fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu. Gazi üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon eğitimini tamamladı. Gazi üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yeni Medya Anasanat Dalı’nda yüksek lisansını başarıyla tamamlayan sanatçı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Medya Tasarımı Anasanat Dalı’nda sanatta yeterlik eğitimine tez aşamasında devam ediyor. Öğrenim hayatı sırasında resimli çocuk kitapları üzerine çalışmalar yapan sanatçının, alanında yayınlanmış birçok makalesinin yanı sıra TÜBİTAK Yayınları tarafından yayımlanmış “Sevimli Bıdık” isimli resimli çocuk kitabı bulunuyor. Sanatçı, 2008 yılından itibaren alanında tasarımlar ve illüstrasyonlar üretmekle birlikte alanında yenilikçi çalışmalar yapmaya devam ediyor.