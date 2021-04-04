İllerin vaka sayıları kırmızına dönen iller hangisi?

Sağlık Bakanlığı 26 Şubat’ta ilk açıkladığı illerin risk haritasında 17 il kırmızı yani çok yüksek riskli iller olmuştu. Bir ay sonra açıklanan yeni risk haritasında 17 olan kırmızı ilk sayısı 58'e çıktı. Bir öncesi risk haritasında turuncu olan İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızı renkli olaraka çok yüksek risk iller kategorisine dönmüştü.

İllerin vaka sayılarıları kaç?

Hangi ilde ne kadar vaka var? Sağlık Bakanlığı, 27 Mart- 2 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 401,62'den 591,45'e, Ankara'da 184,29'dan 272,79'a İzmir'de 156,48'den 218,88'e yükseldi.

"covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılan tabloya göre;27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 591,45, Ankara'da 272,79, İzmir'de 218,88 oldu. Vaka sayısı en yüksek iller ise Samsun 678,72, İstanbul 591,45, Yalova 564,03, Çanakkale 546,77 ve Kırklareli 518,33 olarak sıralandı. Haftalık verilere göre Şırnak 23,43, Hakkari 36,72, Şanlıurfa 40,70, Van 42,55 ve Bitlis 47,29 ile 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Hangi il mavi renkli?

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaştığı harita üzerindeki verilerden yola çıkarak oluşturulan yeni risk haritasına göre, Türkiye'de mavi kategoride il kalmadığı, sarı kategoride ise sadece 6 ilin, turuncu kategoride ise 7 ilin yer aldığı görüldü.

İllerin vaka sayıları göre kırmızına dönen iller hangisi?

İşte haftalık verilere göre kırmızı kategoride yer alması beklenen 68 il: Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bolu ,Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli ,Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale ,Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce.

Sarı renkli iller hangileri oldu?

İşte haftalık verilere göre sarı kategoride yer alması beklenen 6 il: Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Bitlis.

Turuncu renkli iller hangileri oldu?

İşte haftalık verilere göre sarı kategoride yer alması beklenen 7 il: Diyarbakır, Batman, Siirt, Muş, Denizli, Burdur, Uşak.