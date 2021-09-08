Yüzde 20’yi aşan kredi faiz oranı reel sektör temsilcilerini sıkıntıya sokuyor. Türkiye’nin likidite sorunu bulunmadığına işaret eden Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkan Abdurrahman Kaan, “Şu anda para var ama üretime değil de faize gidiyor, esas sorun bu” dedi.

Önemli çağrı

Kaan, birikimi olanlara “Paralarınızı faizden çıkarın yatırım fonlarına yönlendirin. Servetinizi sermaye haline getirin ve üretime katın” çağrısı yaptı. Faiz oranını aşağıya çekmek için enflasyonu kontrol altına almak gerektiğini belirten Kaan, “Fiyatları dengelemek için de üretmeliyiz” şeklinde konuştu. Kaan, firmalara ise “Faizsiz enstrümanlardan yararlanabilirsiniz. İlla krediyle çalışmak zorunda değilsiniz. Halka açılarak ya da çok ortaklı yapılara dahil olarak kaynak temin edebilirsiniz” tavsiyesinde bulundu.

Planlama yapılmalı

Kaan, ayrıca tarımsal üretimde arttıracak adımlar atılması gerektiğini dile getirdi. “Gelinen aşamada üretim planlaması yapılmalı” ifadesini kullanan Kaan, şöyle devam etti: “Her bölgenin iklimine uygun ve mümkünse katma değeri yüksek üretimlerin birkaç yıl evvelden planlamasını yapmak bize hem ihracat avantajı kazandıracaktır hem de toprak ile zaman kaybını engelleyecektir. Şu muhakkak ki Türkiye aile çiftliklerinin en fazla görüldüğü ülkelerden biridir. Bu çiftliklerin sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli destekleme politikalarını sağlamak tarımda devamlılığı kolaylaştıracaktır.”

Teşvik takibi uyarısı

Kaan, devletin verdiği teşviklerin tarımsal üretimde de takibinin yapılması gerektiğini vurguladı. “Teşvik verimliliği kavramının bir üretim-yatırım-ticaret senkronizasyonu bileşeni olarak algılanması ve görülmesi elzemdir” diye konuştu.

Üretemeyen ülke kaybeder

Kaan, şunları kaydetti: “Tarım ve Hayvancılık bu kadar hayati bir noktada yaşamımıza dokunsa da maalesef küresel güç odaklarının ve çok uluslu firmaların merkezkaçında devam etmektedir. Onların üretime bu denli müdahil olmaları hem gıda kalitesini düşürerek kârlılık karşısında maalesef yeni yüzyılın hastalıklarını tetiklemekte hem de en önemlisi evlatlarımızın sağlığıyla oynamaktadır. Bu nedenle kendi sofrasına geleni bizzat kendisi üretemeyen ülke kaybetmeye mahkûmdur.”