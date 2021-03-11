‘İlla da CHP’ diyen Karamollaoğlu'na duyurulur! Dün Cumhuriyet'in hoşuna giden bugün boşuna gitti

CHP ve Saadet Partisi'nin geçtiğimiz seçimlerde kurduğu Millet İttifakı'ndan çatlak sesleri gelmeye devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP-SP ittifakına tam destek veren Cumhuriyet gazetesi, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun İstanbul Sözleşmesi ve inançsızlık üzerine yaptığı açıklamalar sonrası gerçek yüzünü ortaya çıkardı.

İstanbul Sözleşmesi

CHP ile ittifak içinde olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sözde kadın haklarını savunduğu iddia edilen ancak eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ne tepki göstererek bu sözleşmenin kadına şiddeti 10 misli arttırdığını söyledi. Cumhuriyet gazetesi bu haberi "Karamollaoğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi'ni hedef alan sözler" başlığıyla haberleştirdi.

İnançsızlık açıklaması

Karamollaoğlu sonrasında ise yaptığı bir basın toplantısında kadına yönelik şiddete değinerek, "İnanca ihtiyaç var. İnancı olmayan, bu konuyu hazmetmemiş bir insan zıvanadan çıkar. Sokak ortasında insanı öldürür." dedi.

Cumhuriyet'in gerçek yüzü ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek icin Saadet Partisi-CHP ittfakına destek çıkan ve dindar oylara talip olan Cumhuriyet bu haberler sonrası SP'ye tavır aldı. Cumhuriyet bu haberi de "Şiddetin temeli inançsızlıkmış!" başlığıyla vererek, Karamollaoğlu'nun açıklamalarına tepki gösterdi.