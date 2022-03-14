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Ekonomi İLKSAN personel alımı yapacak
Ekonomi

İLKSAN personel alımı yapacak

İlkokul Öğretmenleri Sağlık Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü’ne 16 (Onaltı) Uzman Yardımcısı (Biri, engelli kadrosunda istihdam edilmek üzere) ve 2 (İki) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olmak üzere toplam 18 (Onsekiz) Personel alımı yapılacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 15:26:00 -
İLKSAN personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvuru Şekli, Süresi ve Şartları: Başvurular, Türkiye İş Kurumu’ nun www.iskur.gov.tr web adresinden 14.03.2022-18.03.2022 tarihleri arasında yapılacak olup, başvuru genel ve özel şartları İşkur’un www.iskur.gov.tr web adresinde yer almaktadır. Yazılı sınav/mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan istenecek bilgi ve belgeler ile diğer ayrıntılı bilgiler;

İlksan’ın www.ilksan.gov.tr web adresinde yayınlanacaktır.

Başvuru Şekli: www.iskur.gov.tr

Başvuru Süresi: 14-18 Mart 2022

Alım Yapılacak Bölge: Ülke Geneli

İşveren Statüsü: Kamu

İlgili Kanun  : 4857 Sayılı İş Kanunu

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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