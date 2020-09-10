İLKSAN Başkanı Tuncer Yılmaz şehit öğretmenleri andı

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz şehit öğretmenleri andı.

Yılmaz, 11 Eylül Şehit Öğretmenleri Anma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlerin terör örgütü tarafından şehit edilmesi hadisesinin Türk Milli Eğitim tarihine kara bir leke olarak yazıldığını belirtti.

Tuncer Yılmaz, İLKSAN'ın 11 Eylül 1994'te taşeron terör örgütünce şehit edilen öğretmenlerin aziz hatıralarına izafeten her yılın eylül ayının 11. gününü "Şehit Öğretmenleri Anma Günü" olarak belirlediğini ancak bu yıl anma etkinliklerinin Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için üzgün olduğunu ifade etti.

Şehit öğretmenleri rahmetle anan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bütün kötülüklerin kaynağı olan cehaletle mücadele etmek için beşeri ve coğrafi her türlü zorluğa rağmen yurdun en ücra noktalarına kadar giderek maarif hizmeti veren eğitim neferlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri ve iç güvenlik mensuplarımızdan sonra hain teröre en çok şehit veren meslek gurubu olduğunu, 'oku' emrinin yeryüzüne hakim olması için emek veren ve mücadele ettiği cehalet karşısında kalemden ve defterden başka silahı olmayan, iyilikten başka ikna yöntemi bilmeyen, 21 yaşında 25 günlük öğretmen iken babası ile birlikte şehit edilen Neşe Alten gibi, 8 aylık hamile iken karnındaki bebeği ile şehit edilen Yasemin Tekin gibi daha nice masum öğretmenimizin aziz hatıralarının bugün rahmet ve minnetle anılarak unutulmaması gerekir."