İlkokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? Hangi ilde 1., 2., 3., 4. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve veli ile yüzbinlerce öğretmen 1 Mart günü yüz yüze eğitim için hazırlık yapmaya başlamıştı. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) bugün yapılan yazılı açıklamada ‘bir günlük erteleme’ duyurusu yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yapılacak yüz yüze eğitime geçişin 2 Mart 2021 gününe ertelendiğini duyurdu. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılacak değerlendirmeler neticesinde valilik il hıfzıssıhha kurullarınca “yerinde karar” uygulamasına bağlı olarak eğitim öğretim faaliyetlerine devam edilecek. Peki ilkokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

İlkokul 1., 2., 3., 4. sınıflarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacak?

Her ne kadar Bakanlık bu konudaki kararın 1 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılacak değerlendirmeler sonucunda verileceğini belirtse de tüm yurtta önümüzdeki hafta ilkokulların okula başlaması zor görünüyor. En az 10 ilde ders başı yapılması şimdilik mümkün değil. Hürriyet’ten Nuran Çakmakçı, köşesinde yüz yüze eğitimde hangi sınıfların okulla gideceği hangi illerde yüz yüze eğitimin başlamasının zor olduğuna ilişkin şunları yazdı: “Okulların ve öğrencilerin bu konudaki kaderini Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacak “İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı Haritası” ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nca belirlenen kriterler belirleyecek. Bu kriterlere göre yapılacak değerlendirme çerçevesinde 4 ayrı risk grubu (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) tespit edilerek bu risk gruplarına göre uygulanacak tedbir seviyeleri Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde kararlaştırılacak. İşte bu risk gruplarında yüksek ve çok yüksek olan illerdeki okullarda ziller çalmayabilir.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ise bu konuda daha iyimser. Öğrendiğime göre iller tüm hazırlığını okulların önümüzdeki hafta açılması üzerine yaptı. Ankara ve İstanbul’da okulların açılışı için şimdilik “yeşil ışık” yansa da önümüzdeki hafta verilerine göre son karar yine Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nda.”

İllerin korona vaka tablosu

Hem yüz yüze eğtitimin hem de lise yüz yüze sınavların belirleyici konumunda olacak kriter iller bazındaki korona vaka sayıları. İl il koronavirüs vaka sayısı haritası Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile açıklanmaya devam ediyor. Buna göre 15-21 Şubat koronavirüs tablosunda vaka sayıları artan iller şunlar:

"Adana (42,86),Adıyaman (120,64),Afyonkarahisar (31,62),Ağrı (19,61),Aksaray (108,27),Amasya (90,31),Ankara (35,39),Antalya (78,92),Ardahan (88,39),Artvin (75,52),Aydın (37,71),

Balıkesir (92,40),Bartın (31,16),Batman (8,71),Bayburt (21,98),Bilecik (45,72),Bingöl (18,45),Bitlis (15,10),Bolu (75,60),Burdur (93,23),Bursa (39,14),

Çanakkale (43,76),Çankırı (26,50),Çorum (41,31),Denizli (31,51),Diyarbakır (10,00),Düzce (48,78),

Edirne (75,29),Elazığ (44,22),Erzincan (34,13),Erzurum (50,90),Eskişehir (35,55),Gaziantep (35,08),Giresun (217,51),Gümüşhane (88,21),Hakkari (3,21),Hatay (45,50),

Iğdır (10,43),Isparta (29,53),İstanbul (68,23),İzmir (42,67),Kahramanmaraş (35,35),Karabük (16,83),Karaman (105,92),Kars (18,60),Kastamonu (21,79),Kayseri (74,08),Kırıkkale (47,36),Kırklareli (71,05),Kırşehir (30,86),Kilis (48,32),Kocaeli (92,53),Konya (101,95),Kütahya (57,74),

Malatya (44,28),Manisa (36,74),Mardin (12,52),Mersin (87,87),Muğla (49,66),Muş (8,51),Nevşehir (50,83),Niğde (57,45),Ordu (228,40),Osmaniye (134,90),Rize (200,08),

Sakarya (103,01),Samsun (202,94),Siirt (20,54),Sinop (83,62),Sivas (38,37),Şanlıurfa (20,42),Şırnak (3,91),Tekirdağ (74,65),Tokat (149,20),Trabzon (207,54),Tunceli (29,96),Uşak (17,32),Van (13,92),Yalova (74,62),Yozgat (37,70),Zonguldak (54,30)." Korona vaka sayılarının fazla olan illerde yüz yüze eğitimin başlanmayacağı biliniyor.

Yüz yüze eğitim ve lise yüz yüze sınavlarını belirleyecek olan illerin korona vaka sayıları tablosu için tıklayın